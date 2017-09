iPhone 8: Apple verspricht Bugfix, Marktforscher prognostizieren Verkaufszahlen

Positivere Einschätzungen zu den Verkaufszahlen

Direkt nach Verkaufsstart des iPhone 8 kamen Berichte auf, die von Störgeräuschen während Telefonaten sprachen. Angesichts der Masse an Rückmeldungen in Apples offiziellen Supportforen war davon auszugehen, dass es sich nicht um Einzelfälle, sondern um ein generelles Problem handelt. Dafür sprach auch die geografische Verteilung, denn Nutzer aller Länder beschweren sich über den Fehler. Recht schnell hat sich Apple zur Angelegenheit geäußert und bestätigt, es könne tatsächlich zum geschilderten Fehlverhalten kommen. In Apples Sprechweise ist natürlich nur eine "kleine Anzahl an Nutzern" betroffen.In Apples Stellungnahme heißt es, Techniker untersuchen momentan das Verhalten und arbeiten an einem Bugfix. Dieser sei Bestandteil eines kommenden Software-Updates. Ersten Rückmeldungen zufolge handelt es sich beim gestern erschienenen iOS 11.0.1 aber noch nicht um das versprochene Update. Den Foren zufolge hat sich an den Störgeräuschen, die übrigens nicht bei jedem Telefonat auftreten, nichts geändert. Betroffen sind sowohl iPhone 8 als auch iPhone 8 Plus, nicht jedoch andere iPhone-Baureihen. Nähere Details zum Problem hatten wir in dieser Meldung zusammengestellt Als die Apple Stores am vergangenen Freitag öffneten, blieben lange Schlangen vor den Geschäften völlig aus. Was bei früheren Generationen die Regel war, fand diesmal nicht statt. Dies trug zum Eindruck bei, Kunden reagieren nur sehr verhalten auf das iPhone 8. Laut Ming-Chi Kuo von KGI stimmt diese Folgerung aber nicht. Die Absatzzahlen liegen seinen Daten zufolge auf dem erwarteten Niveau - also ungefähr bei der Hälfte von iPhone 7 und iPhone 6s. Dies sei angesichts der Einführung zweier Generationen auch nicht überraschend. Rund 16 bis 18 Millionen Exemplare des iPhone kommen im laufenden Monat in den Handel, so Kuo. Dass diesmal keine Zeltlager vor den Apple Stores entstanden, habe einen einfachen Grund: Nur Hardcore-Fans mit besonderer Technikbegeisterung beteiligen sich an solchen Aktionen - und diese warten auf das iPhone X.