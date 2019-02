iPhone 7 und 8 in Deutschland wieder erhältlich – dank Qualcomm-Chips

Qorvo-Chips nur in Intel-Modems

iPhone 7 und 8 stehen wieder regulär in den Läden. Nach dem gerichtlichen Verkaufsverbot hatte sich schon abgezeichnet, dass Apple modifizierte Modelle in Umlauf bringt. Nun hat der Hersteller entsprechende Varianten wieder in die Läden geliefert – allerdings ausgestattet mit Qualcomm-Chips.Ursprünglich war der Streit über eine Stromspartechnik entbrannt, mit der angeblich der Hersteller Qorvo Qualcomm-Patente verletzt. Qorvo-Komponenten finden sich etwa in LTE-Chips des Herstellers Intel, der diese wiederum an Apple zum Einbau in die besagten iPhone-Reihen verkauft hat. Qorvo betont, man verletze mit der eigenen Lösung keine Qualcomm-Patente, möchte sich jedoch auch nicht in die Karten schauen lassen. Der Chip-Produzent befürchtet, dass Konkurrent Qualcomm dann von wichtigen Geschäftsgeheimnissen erfährt. Demnach hat das Münchner Landgericht sein Urteil gefällt, ohne den Verstoß ordentlich prüfen zu können. Apple hat bereits Widerspruch eingelegt, doch bis zum Verfahren bleibt das Verkaufsverbot bestehen. Dieses hat Apple nun mit der Verwendung der modifizierten Modelle ausgehebelt. iPhone 7 und iPhone 7 Plus sind in vier Farben (schwarz, silber, gold, roségold) und zwei Kapazitären wieder erhältlich. iPhone 8 und iPhone 8 Plus sind in drei Farben (silber, space grau, gold) und zwei Kapazitäten (64 GB, 256 GB) wieder erhältlich.