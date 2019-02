Apple modifiziert angeblich iPhone 7 und 8 wegen deutschem Verkaufsstopp

Einzelhändler berichten von modifizierten iPhones

Kleiner Chip, große Wirkung

Angeblich soll Apple mit technischen Änderungen auf das gerichtlichen Verkaufsverbot von iPhones 7 und 8 reagieren. Dazu will der iPhone-Produzent die Geräte mit einem anderen Chip ausstatten, der gegen keine Qualcomm-Patente verstößt. Das berichtet die deutsche Seite WinFuture und beruft sich dabei auf Einzelhandelskreise. In vier Wochen sollen die aktualisierten Gerätereihen bei den Großhändlern eintreffen.Um iPhones der Serien 7 und 8 wieder verkaufen zu können (das ebenfalls betroffene iPhone X hat Apple nicht mehr im Programm), plant das Unternehmen eine Einführung modifizierter Modelle. Nicht nur die Software soll der Hersteller austauschen, sondern auch den Chip, um den sich der Streit dreht. Dann dürfte Apple die besagten iPhones wieder in Deutschland verkaufen. Der kalifornische Konzern soll Quellen zufolge Distributoren angekündigt haben, die neuen Varianten in rund vier Wochen zur Verfügung zu stellen. Die Händler haben demnach bereits Listen mit Modellnummern erhalten: Unter MN482ZD/A ist künftig etwa das schwarze iPhone 7 Plus mit 128 GB Speicher aufgeführt, unter MQ6K2ZD/A das iPhone 8 mit 64 GB in „Space Grey“.In der Auseinandersetzung zwischen Apple und Qualcomm ging es um den Envelope-Tracking-Chip in den Modem-Bauteilen der Handys. Qualcomm war der erste Produzent, der 2013 die Chips zur kontinuierlichen Spannungsanpassung für Hochfrequenzverstärker auf den Markt brachte. Smartphone-Hersteller nutzen die Chips, um den LTE-Empfang zu verbessern. Der Chip-Gigant besitzt Patente auf das Design, welches in älteren iPhones zum Einsatz gekommen ist. Das Landgericht München verfügte aufgrund der Vorgänge einen Verkaufsstopp der betroffenen Modelle 7 (Plus), 8 (Plus) und X. In den nun intern angekündigten Modellen sollen die entsprechenden Komponenten ausgetauscht worden sein. Auch eine andere Software will Apple zur Ansteuerung der LTE-Chips verwenden, um Qualcomm keine weitere Handhabe gegen den Rivalen aus Cupertino zu bieten. Neuere iPhone-Modelle sind nicht betroffen, sie enthalten Lösungen von Intel.