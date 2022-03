iPhone 15 Pro ohne Notch durch Samsung-Technologie?

Schlechte Kamera-Qualität

Trotzdem Aussparung für Selfie-Kamera beim iPhone 15 Pro?

Im kommenden Herbst wird Apple das iPhone 14 Pro und 14 Pro Max vorstellen – und laut Gerüchten nach die "Notch" durch eine kreisrunde und eine pillenförmige Aussparung an der Displaykante ersetzen. Beim iPhone 14 und iPhone 14 Max soll hingegen die Notch in ihrer ursprünglichen Form erhalten bleiben. Schon länger gibt es Gerüchte, dass Apple daran arbeitet, die Face-ID-Sensorik unter dem Display zu platzieren, sodass diese für den Nutzer unsichtbar wird.Die koreanische Webseite " TheElec " berichtet nun, dass Apple diesen Schritt beim iPhone 15 Pro und 15 Pro Max gehen will. Der Konzern wird, so der Bericht, eine Technologie einsetzen, welche Samsung in Kooperation mit dem kanadischen Hersteller "OTI Lumionics" entwickelt hat. Der Ansatz soll ähnlich sein wie beim Samsung-Falthandy "Galaxy Z Fold 3": Hier befindet sich die Front-Kamera unter dem Display – und an der Stelle über der Kamera weist der Bildschirm eine geringere Pixeldichte verglichen mit dem Rest des Displays auf. Mit bloßem Auge ist dies nur schwer zu erkennen, sodass kein "Loch" im Display notwendig ist. Durch die geringere Pixeldichte kann Licht durch das Display auf die Kamera fallen – und somit Fotos ermöglichen.Doch diese Vorgehensweise hat beim "Galaxy Z Fold 3" einen Nachteil: Die Qualität der Front-Kamera sinkt beim Samsung-Falthandy gewaltig. Da weniger Licht auf die Front-Kamera trifft, erzeugt der Sensor erheblich mehr Rauschen als dies gewöhnlich bei Smartphone-Kameras der Fall ist. Ob die zukünftige Samsung-Entwicklung dies besser in den Griff kriegt, bleibt abzuwarten.Einen Hinweis, dass der Qualitätsverlust nicht vollständig in den Griff zu bekommen ist, liefert der Artikel selbst: TheElec berichtet, dass Apple die Samsung-Technologie zwar für die Face-ID-Sensorik verwenden will, aber die Front-Kamera weiterhin in einer Aussparung platziert. Somit wäre auch beim iPhone 15 Pro und 15 Pro Max weiterhin ein wahrscheinlich kreisrundes Loch an der Oberseite des Displays vorhanden. Was Apple mit dem iPhone 15 ohne Namenszusatz bezüglich der Notch plant, ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt.