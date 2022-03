iPhone 14 Pro (Max): Größeres Display wegen Wegfall der Notch?

iPhone 14: Display mit 6,1 und 6,7 Zoll – Abschied vom Mini-Modell

iPhone 14 Pro: Wegfall der Notch soll für mehr Displayfläche sorgen

Die Gerüchte zum iPhone 14 nehmen immer mehr an Fahrt auf. Nachdem vor Kurzem bereits Meldungen bezüglich der verbauten A-Chips in der kommenden iPhone-Generation aufkamen, mehren sich inzwischen auch die Hinweise zur Display-Größe der einzelnen Modelle. Während Apple bei den Panel-Größen des iPhone 13 im Vergleich zum iPhone 12 nichts veränderte, könnte das iPhone 14 diesbezügliche Neuerungen bereithalten. Konkret geht es um die Display-Maße der Pro-Modelle, die möglicherweise mehr Displayfläche bieten als das iPhone 13 Pro (Max). Auch der bereits vor Monaten thematisierte Abschied vom Mini-Modell wird immer wahrscheinlicher.Das iPhone 14 kommt voraussichtlich – wie schon das iPhone 13 – in vier unterschiedlichen Modellen auf den Markt. Entsprechende Berichte kursieren schon seit Monaten. 9to5Mac zufolge wird die "normale" Variante des iPhone 14 in zwei Größen erhältlich sein: 6,1 und 6,7 Zoll. Die Apple-internen Codenamen der Geräte lauten "D27" und "D28", so die Meldung. Daraus würden sich zwei Änderungen zum aktuellen iPhone-Lineup ergeben: der Wegfall der Mini-Variante mit 5,4 Zoll und die erstmalige Verfügbarkeit eines 6,7-Zoll-iPhones jenseits der Pro-Modelle. Die Display-Auflösung der beiden preisgünstigeren Varianten des iPhone 14 soll die gleiche wie beim iPhone 13 Pro respektive iPhone 13 Pro Max sein.Während Apple die Display-Diagonalen der günstigeren Modelle des iPhone 14 schon in vorherigen iPhones einsetzte, könnte es bei den Pro-Varianten zu einer Vergrößerung der Displayfläche kommen. Sowohl das iPhone 14 Pro als auch das iPhone 14 Pro Max (Apple-interne Codenamen: "D73" und "D74") sollen entsprechend größere Displays bieten. Der Grund dafür sind mögliche Änderungen bei der TrueDepth-Frontkamera inklusive Face ID.Gerüchten zufolge verabschiedet sich Apple bei den Pro-Modellen des iPhone 14 von der seit Jahren genutzten Display-Kerbe. Statt der Notch soll ein kleineres Punch-Hole-Design zum Einsatz kommen, wie es Kunden bereits von Android-Smartphones kennen. Zudem nutzt Apple laut Meldungen eine pillenförmige weitere Öffnung neben dem Kamera-Loch, um zusätzliche Technologie des TrueDepth-Kamerasystems samt Gesichtsscanner unterzubringen.Der Wegfall der Notch gebe Apple die Gelegenheit, die eigentliche Displayfläche zu vergrößern, so 9to5mac – also mehr als 6,1 beziehungsweise 6,7 Zoll. Zudem könnte im Zuge dessen die Auflösung höher werden. Der Bericht prognostiziert zwar keine genauen Werte, doch aller Voraussicht nach können sich Kaufinteressenten auf Änderungen beim etablierten Größenschema der Pro-Modelle einstellen.