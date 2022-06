iPhone 14: Größtes Frontkamera-Upgrade seit Jahren – Zulieferer sollen feststehen

Neuer Autofokus anvisiert

Andere Blende und besserer Porträtmodus

Apple soll Zulieferer bestimmt haben

Die Hinweise auf eine neue Frontkamera beim iPhone 14 werden immer konkreter. Nachdem in den vergangenen Monaten schon mehrfach Gerüchte bezüglich einer grundlegend überarbeiteten Kamera auf der Vorderseite aufkamen, legt Ming-Chi Kuo jetzt nach. Der Zulieferer-Insider hat via Tweet und dazugehörigem Artikel einige Apple-Partnerunternehmen genannt, die ihm zufolge den Zuschlag für die Frontkamera-Komponenten des iPhone 14 erhalten.Der Nachfolger des iPhone 13 bietet laut Kuo das größte Frontkamera-Upgrade seit Jahren. Während Apple bei den vorangegangenen iPhone-Generationen sehr auf Optimierungen und Funktionserweiterungen bei der Hauptkamera auf der Rückseite der Smartphones setzte, soll diesmal auch die Kamera auf der Vorderseite deutlich aufgewertet werden. Zu den hinzukommenden Features zähle ein leistungsstarker Autofokus (AF), der beispielsweise bei Selfies schnell die richtigen Bildbereiche scharf stellt. Auch Videos sollen davon profitieren, sodass Apple auch softwareseitig die Selfie-Funktionen des iPhone 14 im Vergleich zum Vorgänger erweitern könnte.Zu den weiteren Verbesserungen gehöre ein sechsteiliges Objektiv, das gegenüber dem fünfteiligen Vorgänger an Qualität gewinne. Zuvor wurde bereits über Änderungen bei der Blende berichtet: Das iPhone 14 verfügt demzufolge über eine ƒ/1.9-Blende. Gegenüber dem iPhone 13 (ƒ/2.2) könnte das kommende iPhone-Modell bessere Selfie-Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen liefern. Konkret ließe sich das Bildrauschen reduzieren und die gesamte Darstellung aufhellen. Auch ein optimierter Porträtmodus zähle zu der Feature-Liste der neuen Frontkamera.Kuo geht zudem auf eine Reihe von Zulieferern ein, die Apple bereits für die Frontkamera-Komponenten ausgesucht haben soll. Cowell ist beispielsweise einer der Unternehmenspartner. Hinzu komme erstmals das südkoreanische Unternehmen LG Innotek. Die Objektive werden von Genius und Largan beigesteuert, so Kuo. Sony sei weiterhin für die Sensoren zuständig. Im Herbst wird sich zeigen, wie groß der Qualitätssprung der Frontkamera gegenüber dem iPhone 13 ist.