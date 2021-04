iPhone 13 Pro: Angeblicher Dummy zeigt geschrumpfte Notch

Neue Positionen für Hörmuschel und Frontkamera

Geschrumpfte Notch

Als Apple das iPhone X präsentierte, galt vielen die Notch noch als Verlegenheitslösung. Das TrueDepth-Kamerasystem beanspruchte die recht markante Kerbe im Display des Geräts und sollte nach Ansicht mancher Kritiker ein bis zwei iPhone-Generationen später der Vergangenheit angehören. Tatsächlich ist die Notch auch drei Generationen nach dem iPhone X fester Bestandteil der High-End-Geräte und zählt mittlerweile zu den charakteristischen Designelementen bei Apple. Zwar gibt es Gerüchte, die Aussparung könnte bei der kommenden Baureihe verschwinden , die meisten Leaker gehen aber lediglich von einer veränderten Bildschirm-Kerbe aus.Bei Gerüchten zu neuen Apple-Geräte erweist sich das japanische Magazin Macotakara als ziemlich umtriebig und versorgt Interessierte mit Informationen zu künftigen AirPods Pro oder der dritten Generation des iPhone SE. Nun will Macotakara einen Dummy des iPhone 13 Pro sein Eigen nennen: Auffallend ist die Aussparung im Display und die Veränderungen, die Apple den Bildern zufolge am TrueDepth-System vorgenommen hat: So rutscht die Hörmuschel an den oberen Rand des Geräts. Die Position der Frontkamera ist ebenfalls eine andere: Diese befindet sich nun auf der linken Seite der Notch und nicht länger rechts.Die Kerbe weist andere Maße als bislang auf: Die Breite misst 26,8 mm – beim iPhone 12 Pro sind es noch 34,83 mm. Hinsichtlich der Höhe der Notch fällt die Veränderung nur minimal aus: Sie beträgt 5,35 mm im Vergleich zu den 5,30 mm des aktuellen Modells. Damit würde die Aussparung ein wenig mehr in das Display hineinragen, aber deutlich mehr Platz links und rechts der Notch zulassen. Das Dummy-Modell deckt sich insofern mit den Frontglasscheiben, die MacRumors vor zwei Wochen zugespielt wurden (siehe ). Weitere Veränderungen am Design sind nicht ersichtlich:Das iPhone 13 soll wie die aktuelle Baureihe in vier unterschiedliche Modellen auf den Markt kommen. Gerüchten zufolge wartet das kommende Flaggschiff-Gerät unter anderem mit einem stark verbesserten Porträtmodus, einem 120-Hz-Display sowie einer speziellen Beschichtung der Edelstahlkanten auf (siehe ).