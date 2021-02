iPhone 13 mit Änderungen an der Notch? Gerüchte über Wegfall der Kerbe

iPhone 13 ohne Notch? Auch kleinere Kerbe denkbar

Bis zu 1 Terabyte Speicher

Die Gerüchte zum iPhone 13 nehmen immer mehr an Fahrt auf. Zuletzt gab es neue Hinweise auf Änderungen an der von diversen Nutzern kontrovers diskutierten Display-Kerbe. Demnach testet Apple mehrere Varianten. Möglichkeit 1: Die Notch fällt zugunsten eines breiteren Display-Rahmens komplett weg. Möglichkeit 2: Die Kerbe bleibt – würde aber etwas kürzer als die Variante werden, die im iPhone 12 und früheren Modellen verbaut ist. Auch hinsichtlich des Speichers könnte das iPhone 13 Neues bieten. Die Rede ist von einem Maximalspeicher von bis zu einem Terabyte.Die Information über die wegfallende Notch stammt von Twitter-Nutzer Mauri QHD, der in der Vergangenheit schon vereinzelt als Leaker neuer Features von iPhones oder Samsung-Smartphones auffiel. Apple testet demzufolge einen iPhone-Prototypen ohne Notch. Um die Sensoren für den Gesichtsscanner Face ID und das Objektiv für die Frontkamera trotzdem unterbringen zu können, sei der Rahmen um das Display breiter als beim iPhone 12. Aus Gründen der Symmetrie und unter Umständen auch wegen zusätzlicher Technologien mache Apple den Rahmen nicht nur an der Oberseite des Displays dicker, sondern an allen vier Seiten.Mauri QHD zufolge besteht zudem die Möglichkeit, dass der Prototyp ohne Display-Kerbe erst für das iPhone 14 im Jahr 2022 relevant wird und Apple beim iPhone 13 die gewohnte Notch beibehält. Apple habe noch nicht final über die Kerbe des iPhone 13 entschieden. Passend zur aktuellen Unsicherheit hinsichtlich des möglichen Wegfalls der Notch hat Apple-Leaker Jon Prosser eine andere Vermutung als Mauri QHD. Demzufolge bleibt die Aussparung für Sensoren und Frontkamera zwar erhalten, sie werde aber kleiner als bei vorherigen iPhones. Prosser geht von einer kürzeren Notch aus. Hinsichtlich der Breite ändere sich nichts. DigiTimes und Macotakara berichteten zudem schon zuvor von einer Verkleinerung der Notch beim iPhone 13.Auch beim Speicher könnte das iPhone 13 Neuheiten bieten. Prosser geht von einer hinzukommenden Speicheroption aus. Während beim iPhone 12 Pro bei 512 Gigabyte Schluss ist, lasse sich das iPhone 13 Pro mit bis zu einem Terabyte konfigurieren. Schon vor einigen Monaten äußerte der Leaker die Vermutung zum ersten Mal. Inzwischen spreche immer mehr dafür. Kunden hätten damit deutlich mehr Speicherplatz als bei bisherigen iPhones zur Verfügung.