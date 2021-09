iPhone 13: Erste Fotos zeigen neue Verpackung ohne Plastikfolie

Weglassen der Folie erfordert leicht verändertes Box-Design

Klebestreifen aus Papier verbindet die Teile der Schachtel



Quelle: Apple

Quelle: Apple

Kompletter Verzicht auf Plastik bis 2025

Beim iPhone 12 reduzierte Apple bekanntlich das Volumen der Verpackung erheblich. Erreicht wurde das unter anderem durch das Weglassen der bei früheren Smartphones stets mitgelieferten Ladegeräte. Das Unternehmen wollte damit gleich in mehrfacher Hinsicht einen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten. Das iPhone 13 kommt zwar in einer weitgehend unveränderten Box, dennoch geht Apple bei den kommenden Flaggschiffen noch einen Schritt weiter in Richtung CO2-Neutralität.Das kalifornische Unternehmen verzichtet nämlich bei der Schachtel, in welcher sich das iPhone 13 befindet, auf die äußere Plastikfolie. Apple kündigte diese Maßnahme im Rahmen des "California streaming"-Events an und hob gleichzeitig hervor, dass dadurch 600 Tonnen Kunststoffmüll vermieden würden. Der Verzicht auf die Umhüllung erfordert allerdings eine leichte Veränderung beim Design der der eigentlichen Box. Schließlich sollen die Kunden auch weiterhin auf den ersten Blick erkennen, dass die Verpackung ihres neuen Smartphones noch nicht geöffnet wurde, sie also mit Sicherheit ein fabrikneues Gerät erhalten haben.Dem bekannten Leaker DuanRui ist es gelungen, bereits vor dem offiziellen Beginn der Auslieferung am 24. September einen Blick auf die Verpackungen von iPhone 13 und iPhone 13 Pro Max zu werfen. Fotos der Schachteln veröffentlichte er jetzt auf Twitter . Darauf ist zu erkennen, dass Apple auf der Unterseite der Boxen einen Klebestreifen aus Papier einsetzt, welcher die beiden Teile des Kartons verbindet. Dieser lässt sich zum Öffnen abziehen, danach aber nicht wieder anbringen. Er dient also nicht nur dem sicheren Verschluss der Schachtel, sondern fungiert gleichzeitig als eine Art Siegel, das Unversehrtheit und Vollständigkeit des Inhalts signalisiert.Apple nutzt Verpackungen mit einem ähnlichen Klebestreifensystem, allerdings aus Kunststoff, bereits seit Längerem für Zubehör wie etwa Apple-Watch-Armbänder und Kabel. Bei sämtlichen Geräten aus Cupertino kam bislang aber stets eine Folienumhüllung zum Einsatz. Das iPhone 13 ist somit das erste Device, bei dem Apple zumindest außen ausschließlich auf Papier beziehungsweise Karton setzt. Bekannt geworden war das indirekt bereits vor einigen Wochen: Ende August tauchten nämlich Fotos von Produktetiketten auf, mit denen der besagte Leaker DuanRui die Bezeichnung der neuen Smartphones aus Cupertino preisgab - und dabei richtig lag (siehe ). Bis spätestens 2025 will das Unternehmen nach eigenen Angaben bei Verpackungen komplett auf Plastik verzichten.