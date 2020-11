iPhone 12 mit Display-Problemen: Apple verspricht Software-Update

Merkwürdige Ausleuchtung und flackernder Bildschirm

Apple geht von Software-Problem aus

Bislang verlief der Launch der vier neuen iPhones relativ reibungslos: Ärgerliche Defekte, die ganze Chargen betreffen oder allzu schlimme Ungereimtheiten mit der Software sind nicht bekannt – Ausnahmen bestätigen aber die Regel: So melden einige Nutzer Probleme mit den in ihren Geräten verbauten Displays. Zwar genießt der OLED-Bildschirm des iPhone 12 einen hervorragenden Ruf – jener des 12 Pro Max gilt aktuell als das beste in einem Smartphone verbaute Panel – aber manche Anwender klagen über eine fehlerhafte Ausleuchtung und Flackern. Apple nimmt sich nun der Sache an – und verspricht eine Lösung in Form eines Software-Updates.Grundsätzlich sorgen OLED-Bildschirme für ausgezeichnete Farben – und bauartbedingt für sattes Schwarz, da die Bildpunkte nicht beleuchtet werden. Aktuell berichten aber viele Nutzer von von einer grün oder grau gehaltenen Beleuchtung ihres Displays. Diese scheint nicht konstant aufzutreten – und Schwankungen unterworfen zu sein: So tritt sie manchmal stärker und manchmal nur schwach in Erscheinung. Betroffene berichten von einem unangenehmen Flackern, das bereits dann zu sehen sei, wenn die Helligkeit des Bildschirms bei zirka 90 Prozent oder darunter eingestellt ist. Von dem Problem sind alle Modelle des iPhone 12 betroffen, auch der Stand der Software scheint keine Rolle zu spielen: Erste Rückmeldungen berichten davon, dass die oben beschriebenen Phänomene auch unter den Betas von iOS 14.3 auftauchen.Laut MacRumors hat Apple von diesem Problem bereits Notiz genommen – und autorisierte Service Provider dazu angewiesen, fehlerhafte Geräte keinem Service mehr zu unterziehen. Stattdessen sollen Kunden von einem künftigen Software-Update in Kenntnis gesetzt werden – Cupertino scheint also nicht von defekten Panels auszugehen, sondern möchte mit einer neuen Version von iOS gegensteuern. Apple könnte recht behalten: Die iPhone-11-Baureihe war von einem ähnlichen Problem betroffen – erst ein Update auf iOS 13.6.1 sorgte für Abhilfe.