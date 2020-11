iPhone 12 mini und Pro Max sind da: Erste Eindrücke von Käufern

Hohe Erwartung an die Kamera des iPhone 12 Pro Max

Kunden von der Form des iPhone 12 mini angetan

Heute vervollständigt Apple offiziell das aktuelle iPhone-Line-up: Das iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max stehen zum Kauf bereit. Damit deckt das Unternehmen nun die beiden Gegenpole der neuen Baureihe ab: Das iPhone 12 mini weist in den meisten Bereichen den gleichen Funktionsumfang auf wie das iPhone 12 Pro Max, ist aber das preiswerteste Modell – das 12 Pro Max hingegen kostet in der Basiskonfiguration bereits satte 1.217,50 Euro, verfügt aber über drei Kameralinsen und einen um 47 Prozent größeren Weitwinkel-Sensor. Die Nachfrage nach den neuen Geräten scheint einmal mehr groß zu sein.Neuseeland und Australien liegen neun Stunden vor Deutschland – und sind wie immer die ersten Länder, in denen Kunden ihre neue iPhones in Empfang nehmen können. Ein besonderes Augenmerk legen Kunden dort wie da auf die Größe der Geräte und die Kamera: An das iPhone 12 Pro Max haben viele Kunden sehr hohe Ansprüche, was die Qualität der Fotos anbelangt. Und so finden sich auf Twitter bereits erste ziemlich beeindruckende Schnappschüsse des Flaggschiff-Modells – beispielsweise von Rene Ritchie . Zahlreiche Anwender gehen auf ihren Ersteindruck vom Gehäuse der Telefone ein – besser gesagt von der Größe des Gehäuses: Das Pro Max erscheint vielen riesig – der Nutzer Kirk Burgess kommentiert sein neues Telefon ironisch mit den Worten, er könne das Gerät auch als Schild benutzen.Das kleinste Modell bereitet manchen Anwendern etwas Kopfzerbrechen: Sie sorgen sich um die Akkulaufzeit beim 12 mini. Medienberichten zufolge sei die Akkukapazität des kleinen Smartphones eher knapp bemessen. Die Form weiß hingegen zu begeistern: So zeigt sich so mancher Nutzer überrascht, wie ergonomisch Apples 5,4 Zoll großes Gerät ist – und fühlen sich an frühere Zeiten erinnert, in denen Handschmeichler dieser Größe noch Usus waren. Tatsächlich ist das iPhone 12 mini kleiner als ein iPhone SE (2020) – kommt aber mit ungleich mehr Leistung daher als Apples Einstiegsgerät.