iPhone 12 Pro Max geröntgt und zerlegt – iFixit zeigt Innenleben und Kamerasystem

Der große Akku

Drei der neuen iPhone-Varianten hatte iFixit bereits zerlegt, nun folgt der vierte und letzte Teil. Allerdings beschränkt sich der Reparaturspezialist nicht nur darauf, das Innenleben des größten iPhones zu enthüllen, sondern zeigt auch interessante Röntgenaufnahmen. Damit geht der Zerlegebericht deutlich über das hinaus, was mit bloßem Auge zu erkennen ist.Eine der Neuerungen beim Kamerasystem ist, dass Apple den Sensor der Weitwinkelkamera deutlich vergrößerte. Trotz gleichbleibender Auflösung stieg die Fläche um 47 Prozent, womit sich die Lichtempfindlichkeit erheblich verbessert. Die folgenden beiden Bilder zeigen das gesamte Bauteil sowie eine Röntgenaufnahme. Sehr gut zu erkennen sind dabei die Sensor-Dimensionen hinter drei Kameraaugen.Anders als im iPhone 12 Pro bewegt Apple zur Bildstabilisierung den Sensor selbst ("Sensor Shift"). iFixit vermutet, dass nur im 6,7"-Modell ausreichend Platz zur Verfügung stand, weswegen Cupertino deswegen lediglich eine Modellreihe mit der Funktion ausstattete.Das iPhone 12 Pro Max bietet mehr Akkulaufzeit als die drei anderen iPhone-Varianten. Dies liegt auch am größeren Akku, dessen Kapazität bei 3687 mAh liegt (iPhone 12/Pro: 2815 mAh, iPhone 12 mini: 2227 mAH). Apple verwendet dazu ein L-förmiges Bauteil, folgendermaßen unterscheiden sich die Abmessungen vom iPhone 12 mini (links) und iPhone 12 (Mitte):Komplett in Einzelteile zerlegt bietet sich folgendes Bild. Kaum überraschend kommt dabei das Fazit, dass man die zentralen Komponenten des iPhone 12 Pro Max ebenso gut wie bei den kleineren Brüdern austauschen kann. Da Apple den Akkuwechsel sowie Displayreparaturen einfach gestaltete, vergibt iFixit erneut sechs von zehn Punkten im "Repairability Score".Die Liefersituation des iPhone 12 Pro ist weiterhin angespannt, sämtliche Varianten können erst ab der zweiten Dezemberwoche ausgeliefert werden. Für die meisten Kombinationsmöglichkeiten dokumentiert Apple derzeit "8. bis 15." Dezember. Deutlich schneller geht es hingegen beim iPhone 12 mini und iPhone 12 – diese sind sofort verfügbar.