Kein 5G für das iPhone 12 in Dual-SIM-Betrieb

Dual-SIM ohne 5G?

Software-Update könnte Lösung bereitstellen

Das iPhone 12 in all seinen Varianten verfügt über viele Features, eines davon betonte Apple während der Präsentation der neuen Modelle zigfach: 5G. Der neue Mobilfunkstandard ermöglicht geringe Latenzen und enorm hohe Datenraten – bis zu 20 Gbit/s sind über das Frequenzspektrum von mmWave möglich. Kunden hierzulande können 5G ebenfalls nutzen, müssen aber auf mmWave verzichten und damit Abstriche machen. Nun taucht ein Dokument auf, das auf weitere Einschränkungen bei der Nutzung des Datenturbos hindeutet und bei einigen Käufern für Irritationen sorgen dürfte.So mancher Anwender macht von der Dual-SIM-Funktion des iPhones Gebrauch: Dabei liegt eine SIM-Karte in einer physischen Ausführung vor, die andere findet als E-SIM Verwendung. Das ist ziemlich praktisch: Dank zweier unterschiedlicher Nummern lassen sich beispielsweise private und geschäftliche Zwecke besser voneinander trennen, ohne zwei Telefone besitzen zu müssen. Außerdem kann so bei längeren Auslandsaufenthalten auf Mobilfunktarife des Gastlandes zugegriffen werden, ohne die heimische Nummer einzubüßen. Wer über einen 5G-fähigen Tarif verfügt und diesen mit einem weiteren Vertrag verwenden möchte, könnte beim iPhone 12 aber auf Schwierigkeiten stoßen.Apple stellt Händlern und Netzbetreibern ein Sales-FAQ zur Verfügung, die hier abgerufen werden kann. Das Dokument enthält eine Passage, die sich auf das Zusammenspiel zwischen der Dual-SIM-Funktion und 5G bezieht. Datentransfer über 5G sei nicht möglich, wenn beide Karten in Betrieb sind – Anwender würden in einer solchen Konstellation auf LTE heruntergestuft. Nutzer könnten diesem Umstand nur entgehen, indem sie eine der beiden Leitungen deaktivieren. Für viele Kunden wäre diese Einschränkung überaus enervierend – so bleibt zu hoffen, dass sich ein Software-Update dieses Problems annimmt. Tatsächlich stellt ein User auf Reddit die baldige Behebung des Missstands in Aussicht: Noch in diesem Jahr soll ein Update Abhilfe schaffen.