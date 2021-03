iPhone 11 war sechs Monate auf dem Grund eines Sees – und funktioniert fast einwandfrei

Kaum Schäden zu beobachten

Taucher ist beeindruckt

Das iPhone 7 war das erste Smartphone von Apple, welches mit einer IP67-Zertifizierung versehen wurde und somit vor dem zeitweiligen Untertauchen geschützt war. Fortan waren alle iPhones mit diesem Feature ausgestattet, für das iPhone 11 legte Cupertino sogar noch einmal nach und hob die Schutzklasse an: Offiziell überstehen die Geräte einen Aufenthalt unter Wasser bis zu zwei Meter Tiefe und über einen Zeitraum von bis zu 30 Minuten. Tatsächlich sind die Telefone aber widerstandsfähiger, als man annehmen könnte: Ein aktuelles Beispiel aus Kanada überrascht ob der ungeahnten Qualitäten der Geräte.Clayton Helkenberg ist Taucher und hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit Freunden oder seiner Frau bis zum Grund von Seen zu tauchen, um auf „Schatzsuche“ zu gehen. In aller Regel findet er kaum wertvolle Gegenstände, allerdings nimmt er auch Abfall mit an Land und sorgt so für ein sauberes Gewässer. Die Tauchgänge mitsamt der gefundenen Sachen dokumentiert Helkenberg auf seinem YouTube-Kanal Aquatic Monkey . Die im Harrison Lake in der kanadischen Provinz British Columbia geborgenen Gegenstände stellen da keine Ausnahme dar. Neben defekten Tennisschlägern, Sonnenbrillen und Feuerzeugen entdeckte Helkenbergs Frau gar ein iPhone 11. Nachdem das Paar das Gerät nach Hause gebracht und vom Schmutz befreit hatte, folgte die Überraschung: Das Smartphone war nach wie vor funktionsfähig – mit zwei Ausnahmen: Der Lautsprecher sonderte merkwürdige Geräusche ab und das Mikrofon erwies sich als defekt. Die Akkukapazität in den Einstellungen zeigte stattliche 96 Prozent an.Nachdem die SIM-Karte in ein anderes Gerät eingelegt worden war, kontaktierte Helkenberg die Besitzerin des iPhone 11. Diese hielt den Anruf zuerst für einen Scherz: Ihr Gerät war ihr sechs Monate zuvor während einer Bootsfahrt ins Wasser gefallen. Mitarbeiter des Parks am Harrison Lake erklärten ihr, das Telefon sei unwiederbringlich verloren. Sie sei fassungslos gewesen, als sie ihr iPhone 11 wieder erhalten habe: Es sei wie ein „Zombie-Telefon“, welches sie längst abgeschrieben hatte. Auch Helkenberg zeigt sich überrascht: Ein Smartphone, das nach einem halben Jahr unter Wasser nahezu uneingeschränkt seinen Dienst verrichtet, nötigt dem Taucher Respekt ab: Apples iPhone 11 sei beeindruckend, so Helkenberg. Der Nachfolger weiß im Übrigen ebenfalls zu überzeugen: Ein mit dem iPhone 12 durchgeführter Extremtest zeugt von einer hohen Wasserbeständigkeit der aktuellen Baureihe.