iPhone 11 Pro Max: Sehr gute Audio-Qualität, aber etwas schlechter als das iPhone XS Max

Labormessungen und Hörtest



Das Testergebnis des iPhone 11 Pro Max

Grafik: DxOMark

Wiedergabe: iPhone XS Max etwas besser

Aufnahme: Samsung und Huawei vorn

Top-Performance reicht für Platz drei

Seit einiger Zeit nehmen die Experten von DxOMark nicht nur Kameras unter die Lupe, sondern untersuchen auch die Audio-Qualität von Smartphones. Jetzt war das iPhone 11 Pro Max an der Reihe, und das Ergebnis überrascht ein wenig: Apples neues Flaggschiff landet hinter dem Vorgänger iPhone XS Max und belegt damit Platz drei der Bestenliste. DxOMark unterzieht die Smartphones sowohl einer Laboranalyse als auch einem praktischen Hörtest durch erfahrene und geschulte Experten. Getestet wird die Qualität von Wiedergabe und Aufnahme in mehreren Kategorien: Timbre, Dynamik, Räumlichkeit des Klangs, Lautstärke und Klangartefakte sowie Hintergrundrauschen (nur bei Aufnahmen). Dabei schneidet das iPhone 11 Pro Max sehr gut ab, kann sich aber lediglich in Sachen Lautstärke an die Spitze aller bislang getesteten Smartphones setzen.Hinsichtlich der Räumlichkeit des Klangs bei der Wiedergabe muss sich Apples neues Topmodell dem iPhone XS Max geschlagen geben. Während dieses auf 75 von 100 möglichen Punkten kommt, erreicht das iPhone 11 Pro Max lediglich 65 Zähler. Bei den anderen Testkriterien sieht das ähnlich aus, in Sachen Timbre, Dynamik und Klangartefakte reicht das Flaggschiff aus Cupertino nicht ganz an die Spitzenreiter heran, die allesamt aus dem Hause Huawei/Honor kommen.Beim Test der Aufnahmequalität ergibt sich ein ähnliches Bild. Hier verweisen Geräte von Samsung und Huawei das iPhone 11 Pro Max auf die Plätze. Lediglich bei der Lautstärke kann Apples Topmodell mit einem Spitzenwert punkten, während es sich hinsichtlich des Hintergrundrauschens dem iPhone XS Max geschlagen geben muss. Ebenso wie bei der Wiedergabe sind die Qualitätsunterschiede zu den anderen Geräten allerdings auch bei der Aufnahme nicht allzu groß.Insgesamt bescheinigen die Tester von DxOMark dem iPhone 11 Pro Max für die Audioqualität eine Top-Performance, auch wenn diese mit einem Gesamtwert von 71 Punkten nur knapp nicht an den Spitzenreiter Huawei Mate 20 X heranreicht, der mit 75 Punkten bewertet wird. Mit 74 Zählern belegt das iPhone XS Max Platz zwei. Weiter hinten auf der Bestenliste folgen Samsung Galaxy Note 10+ und Galaxy S10+, Honor 20 Pro und Sony Xperia 1.