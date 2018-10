iPad mini 5, AirPower, neue Macs und iPads – Kuos aktuelle Vorhersagen

iPad mini 5 und AirPower



Vier der Einladungsgrafiken Vier der Einladungsgrafiken

iPads und Macs

Das iPad mini wurde schon sehr viele Male totgesagt – eigentlich sogar schon vor der Markteinführung, denn Steve Jobs hatte einst die Einführung kleinerer Tablets vehement abgelehnt. Obwohl sich viele Nutzer ein solches Gerät schon direkt nach der Vorstellung des 9,7"-iPads wünschten, erklärte Jobs immer wieder, er halte nichts von solchen Ideen. Seit der ersten Generation des 7,9"-Gerätes im Herbst 2012 folgten noch drei weitere Baureihen. Sowohl bei der dritten als auch der vierten Serie herrschte im Vorfeld Zweifel, ob Apple überhaupt noch eine Aktualisierung präsentieren werde. Generation 4 befindet sich bereits seit vollen drei Jahren in den Verkaufsregalen, was deutlich macht, welchen Stellenwert das Mini-Tablet bei Apple genießt.Jetzt heißt es vom Branchenexperten Ming-Chi Kuo, dass die Totenglocken des iPad mini weiterhin nicht läuten, denn Apple wolle noch eine fünfte Generation auf den Markt bringen. Diese erscheine mit einem schnelleren Prozessor sowie günstigerer Display-Technologie – es sei aber unsicher, ob noch in diesem Jahr oder erst Anfang 2019. Selbiges gelte auch für AirPower, die Ladematte für induktionsfähige iOS-Geräte, welche sich nun schon seit 12 Monaten verzögert. Apple halte an der Markteinführung fest, möglicherweise könne dies aber ebenfalls erst im ersten Quartal 2019 erfolgen.Für das Event am kommenden Dienstag wiederholt Kuo hingegen, was weithin als sicher gilt. So wolle Apple das iPad Pro aktualisieren und unter anderem das Display verbessern sowie auf USB-C umsteigen. Gleichzeitig präsentiere Apple die nächste Generation des Apple Pencil – und wie sehnlichst erwartet auch neue Macs. Mindestens drei überarbeitete Serien soll es geben, nämlich den Nachfolger des vier Jahre alten Mac Mini, des iMacs sowie eine günstigere Notebook-Baureihe. Ob es sich dabei um das "MacBook" oder das "MacBook Air" handelt, kann Kuo allerdings nicht beantworten.