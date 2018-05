iPad Pro und iPhone X gewinnen „Displays of the Year“-Preis

Jedes Jahr werden auf der „Display Week“ in Los Angeles von der „Society for Information Display“ herausragende Innovationen im Bereich der Bildschirm-Technologie prämiert. Dieses Jahr gewinnt Apple gleich zwei Mal den „Displays of the Year“-Preis: Für das iPhone X und für das iPad Pro. Für die Auszeichnung in Betracht gezogen werden alle Produkte, die 2017 auf dem Markt kamen.Beim iPad Pro beeindruckte die Juroren die Pro-Motion-Technologie, mit welcher der Bildschirm nicht mit den üblichen 60 Hz angesteuert wird, sondern mit 120 Hz. Die hohe Bildwiederholrate soll zu flüssigeren Bewegungen führen, bei denen das menschliche Auge keinerlei ruckeln mehr wahrnehmen kann. Das 10,5"-Display des iPad Pro bringt eine Auflösung von 2224 x 1168 Pixel mit, dem großen Bruder mit 12,9"-Bildschirm stehen 2732 x 2048 Pixel zur Verfügung. Beide Bildschirme unterstützten True Tone - hierbei passt sich der Weißpunkt des Displays je nach Umgebungslicht dynamisch an.Das iPhone X erhielt wegen des randlosen Super-Retina-OLED-Displays den begehrten Preis - es ist das erste OLED-Display, dass Apple in einem iPhone verbaut. Auch das iPhone X unterstützt die Anpassung des Displays auf die Umgebung mittels True Tone, aber keine 120-Hz-Wiedergabe.Auch Sharp (70" 8K LCD Fernseher), Continental (erster Touch-Screen mit 3D-Oberfläche auf dem Display), Kolon Industries (flexible Displays) sowie Synaptics (Fingerabdruck-Sensor im Bildschirm) und LG (Integration eines Lautsprechers in ein OLED-Panel) gewinnen dieses Jahr den 'Displays of the Year'-Preis.