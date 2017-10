iPad Pro im nächsten Jahr voraussichtlich mit Face ID

Möglicherweise schon in der ersten Jahreshälfte 2018 könnte Apple nach Ansicht des vielbeachteten Marktforschers Ming-Chi Kuo ein iPad Pro mit Face ID vorstellen. Er sieht Hinweise dafür, dass Apple neben dem iPhone X im kommenden Jahr auch iPads mit dem neuen Sicherheitssystem zur Gesichtserkennung ausstatten wird.Der Bericht ist zwar an sich wenig überraschend, allerdings insofern bemerkenswert, da die verzögerte Markteinführung des iPhone X auch mit Produktionsproblemen bei den verwendeten Face-ID-Sensoren zusammenhängen soll. Offenbar ist Apple aber zuversichtlich, diese anfänglichen Probleme beheben zu können. Dennoch wird Face ID im kommenden Jahr nicht in jedem iOS-Gerät anzutreffen sein.Demnach werde Apple laut Kuo die Entsperrung mittels Gesichtserkennung und Tiefenkamera-Funktionen wie animierte Emoji dem regulären iPad und natürlich klassischen iPhone-Modellen vorenthalten. Damit kommt Face ID vorerst nur den kommenden Spitzenmodelle zugute, während alle anderen mit Touch ID vorlieb nehmen müssen.Noch völlig offen bleibt die Unterstützung von Face ID beim Mac. Hierzu gibt es bislang keine Informationen. Apple hat bislang nur im MacBook Pro mit Touch Bar einen Touch-ID-Sensor als iOS-Technologie verbaut. Ob dies durch Face ID ersetzt wird, bleibt abzuwarten.