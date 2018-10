iPad Pro 2018 und andere iPads: Apples (gesalzene) Reparatur- und Servicepreise

Innerhalb der gesetzlichen Garantie

iPad mini 1 + 2 200,90 € 49 € iPad mini 3+4 310,90 € 49 € iPad 2, Air, iPad 250,90 € 49 € iPad Air 2 310,90 € 49 € iPad Pro 9,7" 420,90 € 49 € iPad Pro 10,5" 500,90 € 49 € iPad Pro 11" 540,90 € 49 € iPad Pro 12,9" 660,90 € 49 € iPad Pro 2018 12,9" 700,90 € 49 €

AppleCare beim iPad sinnvoll?

Wie man seit vielen Jahren weiß, sind nicht nur Apples Hardwarepreise gesalzen, auch die Reparaturkosten übersteigen oft den Preis günstigerer Geräte der Konkurrenz. Apple hat jetzt die Gebührenstaffelung für Serviceleistungen außerhalb der Garantie sowie beim Abschluss von AppleCare+ bekannt gegeben. Die Tabelle offenbart große Unterschiede zwischen alten und neuen iPads, denn wie gewohnt wird es auch in diesem Jahr wieder deutlich teurer. Beispielsweise kostet die Reparatur eines iPad Pro 12,9" so viel wie die Neuanschaffung eines iPad Pro 10,5" oder wie zwei neue iPad 9,7". Apple weist darauf hin, dass die genannten Pauschalen nur für Apple selbst zutreffen, andere Service-Provider aber möglicherweise unterschiedliche Gebühren verlangen.Selbstverständlich entstehen die Reparaturkosten nur, wenn nicht die normale Hersteller-Garantie bzw. Gewährleistung gilt. Defekte in diesem Zeitraum ohne Nutzerverschulden behebt Apple natürlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Anders sieht es bei Unfallschäden aus, beispielsweise wenn das iPad auf den Boden fiel oder unter Wasser gesetzt wurde. Auch nach Ablauf des Garantiezeitraums gehen Schäden rasch sehr ins Geld – sofern keine AppleCare-Versicherung vorliegt.Entschließt man sich beim Kauf eines iPads (oder natürlich auch eines jeden anderen Hardware-Produkts) zum Abschluss von AppleCare, denn sinkt der Preis für Reparaturen ganz erheblich. Wie in der oben eingefügten Tabelle gut zu sehen, liegt die Selbstbeteiligung mit AppleCare+ bei nur noch 49 Euro. Apple veranschlagt für AppleCare+ einen Aufpreis von 139 Euro, was zwei Jahre Support und Schutz bei unabsichtlicher Beschädigung mitbringt. Blickt man auf die Reparaturtabelle und weiß von sich, gerne einmal ein technisches Gerät vom Tisch herunterzugestikulieren, so bewahrt die Zusatzversicherung vor hohen Reparaturkosten. Apples Strategie erscheint hier eindeutig: Mit hohen Preisen für Instandsetzung den Aufpreis für AppleCare günstig erscheinen zu lassen.