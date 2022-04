iPad Air (2022): Apple vereinfacht den Akkutausch

Wechsel des Akkus dank Laschen deutlich einfacher

Quelle: iFixit via Twitter

Eventuell Vorbereitung für „Self Service Repair“-Programm

Selbstverständlich ließ es sich Apple bei der Präsentation des iPad Air (2022) nicht nehmen, auf die Verbesserungen des Geräts im Vergleich zum Vorgängermodell breit hinzuweisen. Tatsächlich können sich die neuen Features sehen lassen: Der M1-Chip hievt das Tablet in puncto Leistung in die Liga des iPad Pro, die Frontkamera beherrscht nun Center Stage, der USB-C-Anschluss wartet mit höherer Übertragungsgeschwindigkeit auf und bei Bedarf können sich Käufer für die Cellular-Version entscheiden, die erstmals 5G unterstützt. Wie sich nun herausstellt, erleichtert Apple zudem den Akkutausch bei der aktuellen Baureihe des iPad Air erheblich.iFixit möchte zwar keinen umfassenden Teardown des iPad Air der fünften Generation durchführen, sah sich das Innenleben des Geräts nichtsdestotrotz ein wenig genauer an. Zum ersten Mal befinden sich bei einem iPad Air Laschen an der Unterseite der Akkuzellen, sodass diese recht einfach gewechselt werden können. Bei älteren Modellen kleben die Zellen am Gehäuse fest. Ein Akkutausch gestaltet sich bei diesen Geräten deutlich schwieriger, da ein Lösungsmittel wie Isopropanol erforderlich ist, um das Bauteil aus dem Tablet zu nehmen. Steht ein Wechsel des Akkus an, ersetzen Apple oder zertifizierte Service-Partner allerdings weiterhin das ganze Gerät, wie MacRumors mit Verweis auf eine nicht näher genannte Quelle berichtet. Beim iPhone ist das übrigens in der Regel anders: Kunden erhalten ihr altes Gerät und Apple versieht es tatsächlich lediglich mit einem neuen Akku.Die einfachere Entnahme des Akkus dürfte für Apples Recyclingprozess ebenfalls vorteilhaft sein. Möglicherweise profitieren auch Kunden des neuen „Self Service Repair“-Programms davon: Apple kündigte zwar an, dass anfangs lediglich das iPhone 12 und 13 für Reparaturen in Eigenregie qualifiziert sein sollen, weitere Geräte werden aber vermutlich recht bald folgen. Andere Produkte sind ebenfalls bereits mit entsprechenden Laschen ausgestattet, darunter das aktuelle iPad mini: Apple benutzt bei diesem Tablet jedoch weiterhin etwas Klebstoff an den oberen und unteren Ecken des Akkus. Ob dies beim neuen iPad Air ebenfalls der Fall ist, bestätigt iFixit nicht.