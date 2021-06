iOS und iPadOS 15 mit höherem Sicherheitsstandard bei mobilen Hotspots

WPA3 bald auch bei mobilen Hotspots

Besserer Schutz auch bei einfachen Passwörtern

Wer das iPhone als mobilen Hotspot einsetzt, tut dies in der Regel aus zwei Gründen: Fehlt es an einem Aufenthaltsort an einer (brauchbaren) WLAN-Verbindung, so springt das iPhone dank Tethering ein. Außerdem verfügt so manches Endgerät über keine Möglichkeit, auf das mobile Netz zuzugreifen – vor allem iPads und andere Tablets sind betroffen, wenn sie nicht in der Cellular-Version vorliegen. Mit iOS sowie iPadOS 15 nimmt Apple erstmals seit vielen Jahren deutliche Verbesserungen an diesem Feature vor: Der Sicherheitsstandard WPA3 greift nun auch beim Tethering.Apple-Geräte können sich ohne Weiteres mit Netzwerken verbinden, die auf das Verschlüsselungsprotokoll „Wi-Fi Protected Access 3“ (WPA3) setzen. Fungiert jedoch ein iPhone oder iPad als mobiler Hotspot, sieht die Lage anders aus: iOS sowie iPadOS 14 warten in diesen Fällen lediglich mit dem Standard WPA2 auf. Das ändert sich mit den großen Updates, die aller Wahrscheinlichkeit nach im Herbst dieses Jahres in der finalen Version zur Verfügung stehen. Die Wi-Fi Alliance, welche für den Sicherheitsstandard verantwortlich ist, veröffentlichte WPA3 bereits im Januar 2018 – ab iOS und iPadOS 15 macht einem Bericht von MacRumors zufolge auch Tethering von WPA3 Gebrauch.Für den Nutzer ändert sich nichts: WPA3 muss in den Systemeinstellungen nicht gesondert aktiviert werden. Auch wenn Nutzer dazu angehalten sind, möglichst starke und komplexe Passwörter zu verwenden, passiert dies bei der Konfiguration eines mobilen Hotspots vielfach nicht: Anwender verwenden oft simple Passwörter, die recht einfach zu erraten sind. WPA3 nimmt sich dieses Phänomens an – und bietet einen stärkeren Schutz für diesen Nutzerkreis. Wer vor dem offiziellen Release von iOS und iPadOS 15 von dem Verschlüsselungsprotokoll profitieren möchte, muss ein eingetragener Entwickler sein: Apple veröffentlichte vor wenigen Tagen die zweite Beta des neuen Betriebssystems, mit einer Public Beta ist Anfang Juli zu rechnen.