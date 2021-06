iOS 15, iPadOS 15 und watchOS 8: Die zweite Betarunde hat begonnen

Zahlreiche Änderungen zu erwarten

Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 2: Buildnummer: 20G5042c (veröffentlicht 07.06.2021)

iOS 15, Beta 2, Buildnummer: 19A5281h (veröffentlicht: 25.06.2021)

iPadOS 15, Beta 2, Buildnummer: 19A5281h (veröffentlicht: 25.06.2021)

tvOS 15, Beta 2, Buildnummer: 19J5288e (veröffentlicht: 25.06.2021)

watchOS 8, Beta 2, Buildnummer: 19R5286f (veröffentlicht: 25.06.2021)

Über zwei Wochen liegt der Beginn der diesjährigen World Wide Developers Conference nun schon zurück. Wie üblich verteilte Apple direkt am ersten Tag auch Entwicklerversionen der neuen Betriebssysteme. Entwickler konnten sich daher schon einen guten Eindruck von macOS 12 Monterey, iOS und iPadOS 15, watchOS 8 sowie tvOS 15 machen. Am heutigen Tag gab Apple nun die zweite Beta frei, welche bislang ebenfalls nur an Mitglieder des Entwicklerprogramms gerichtet ist. Bis zur ersten öffentlichen Beta dürften noch zwei weitere Wochen vergehen, Apple kündigte den Start erst für den kommenden Monat an.Apple gab allerdings noch nicht die zweite Beta von macOS Monterey frei – mit dieser ist aber baldig zu rechnen.Die Vergangenheit zeigte, dass sich in den ersten Wochen der Betaphase neuer Systeme oft noch viel tat. Sobald Neuerungen bekannt werden, diskutieren wir die Funktionen in einem separaten Artikel ausführlicher. Dass noch große Features auftauchen, welche Apple während der Präsentation nicht erwähnte, ist allerdings recht unwahrscheinlich.Wer die News der letzten beiden Wochen verfolgt hat, dem dürften bereits die meisten Features bekannt sein. Apple legte anscheinend den Schwerpunkt darauf, diesmal unzählige Detailänderungen anstatt wirklich weitreichender Anpassungen vorzunehmen. Unterhalb dieses Artikels finden Sie eine Zusammenstellung diverser Meldungen, die sich mit den Features von macOS 12 Monterey, iOS und iPadOS 15, watchOS 8 sowie tvOS 15 befassen.Folgendermaßen sieht es momentan im Entwicklerbereich aus, aufgeführt sind an dieser Stelle allerdings nur die Beta-Builds der nächsten Major Releases. Zeitgleich gibt es auch noch eine Betaphase kleinerer Updates für die momentan aktuellen Systemversionen.