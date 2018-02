iOS, macOS und watchOS: Schriftzeichen bringt Apps zum Absturz

Schriftzeichen führt zu Abstürzen

Einige Apps nicht betroffen

Ein neuentdeckter Fehler in den Apple-Betriebssystemen iOS, macOS und watchOS kann für einen Absturz sowohl der Nachrichten-App, Drittanbieter-Anwendungen wie WhatsApp oder Facebook Messenger als auch des kompletten iOS-Homescreens sorgen. Dazu genügt es, ein bestimmtes Schriftzeichen der indischen Sprache Telugu zu empfangen. Ähnliche Probleme sind in der Vergangenheit schon häufiger in Erscheinung getreten.Betroffen von dem Fehler sind dem Bericht zufolge nicht nur Messenger-Apps, sondern jegliche Programme, die das Schriftzeichen anzeigen. Besonders problematisch wird es, wenn der Nutzer eine Nachricht inklusive des Schriftzeichens auf iPhones oder iPads als Push-Nachricht erhält. In dem Fall kann der gesamte Springboard-Prozess, der auch für den Homescreen verantwortlich ist, einfrieren.Nutzer sollten unbedingt warten, bis Springboard wieder gestartet ist, bevor sie weitere Maßnahmen wie etwa einen erzwungenen iOS-Neustart ergreifen, da ansonsten eine endlose Reboot-Schleife ausgelöst werden kann. Diese lässt sich nur durch den Wiederherstellungsmodus und das damit zusammenhängende Neuaufsetzen des jeweiligen Geräts beenden.In den genannten Betriebssystemen führt das Öffnen einer Nachricht, die das indische Schriftzeichen enthält, zum Absturz der jeweiligen Software. Auch ein erneutes Öffnen der jeweiligen App kann das Problem unter Umständen nicht lösen. Falls die Anwendungen weiterhin nicht reagieren, können sich Nutzer eine neue Nachricht zuschicken lassen, die dafür sorgt, dass sich das Programm wieder normal öffnet. In der Hauptansicht aller Nachrichten muss aber der komplette Chatverlauf, der das indische Schriftzeichen enthält, erst gelöscht werden, bevor die Anwendung wieder ordnungsgemäß funktioniert.The Verge weist darauf hin , dass es ein paar Apps in iOS gibt, die von dem Problem nicht betroffen sind. Dazu gehören die Messenger Telegram und Skype. Der Schriftzeichen-Fehler wurde laut Mobile World in der Beta von iOS 11.3 behoben. Wie es hinsichtlich macOS und watchOS aussieht, ist nicht bekannt.Apple hatte in der Vergangenheit schon mehrmals Schwierigkeiten mit fehleranfälligen Eingabeoptionen, darunter jüngst ein Abstürze hervorrufender Link in iMessage.