Web-Link in iMessage sorgt für Absturz - lässt sich aber wieder lösen

Immer wieder wird Apples iMessage-Dienst von Stabilitätsproblemen geplagt. Insbesondere im Umgang mit Text konnte man in der Vergangenheit die Nachrichten-App in iOS und macOS zum Absturz bringen. Das jetzt entdeckte Stabilitätsproblem wurde über Twitter geteilt und ist nicht ganz so simpel, resultiert aber letztendlich auch in einem unbenutzbaren iMessage.Schuld ist ein Web-Link zu einer GitHub-Seite, der die Link-Vorschau der Nachrichten-App so überfordert, dass am Ende die App eingefroren ist. Im schlimmsten Fall stürzt sogar das gesamte System ab. Erst wenn man die zugehörige Konversation nach einem Neustart der Nachrichten-App löscht, lässt sich iMessage wieder in gewohnter Weise nutzen. Hierbei muss man schnell reagieren, denn die Überlastung sowie Absturz von iMessage benötigt nur wenige Sekunden.Alternativ dazu lässt sich in der Kindersicherung auch die Domain der GitHub-Seiten blockieren. In den iOS-Einstellungen unter "Allgemein" > "Einschränkungen" > "Einschränkungen aktivieren" und eine Pin festlegen. Im Fall von macOS lässt sich unter "Benutzer & Gruppen" in den Systemeinstellungen die Kindersicherung aktivieren und unter dem Reiter Web den "Zugriff nur auf bestimmte Websites erlauben".