iOS Tipp: Schnell Tabs schließen und versehentlich geschlossene wieder öffnen

Schnell sammeln sich in Safari auf iOS eine große Menge an Tabs an - diese wieder zu schließen gleicht einem Geduldsspiel. Über eine einfache aber versteckte Möglichkeit lassen sich schnell alle offenen Tabs schließen oder neue normale oder private Tabs öffnen.Hierzu hält man einfach den Tab-Knopf in Safari unten rechts für eine Sekunde gedrückt - und schon öffnet sich ein Dialog, über den sich jeder einzelne Tabs oder alle offenen Tabs gemeinsam schließen lassen. Ebenfalls kann der Nutzer auch neue öffnen:Umgekehrt passiert es schnell, dass man aus Versehen einen wichtigen Tab schließt. Will man die Seite wiederfinden, ist dies oft mit einer längeren Suche im Browser-Verlauf verbunden. Drückt man auf das Tab-Symbol in Safari und danach länger auf das dann erscheinende Plus-Symbol in der unteren Leiste, erhält man eine Liste mit kürzlich geschlossenen Tabs, um diese erneut zu öffnen.