iOS 15 und iPadOS 15 erscheinen am 20.9. (Aktualisierung: Release Candidate erschienen)

Wenn Apple zum alljährlichen iPhone-Event einlädt, kann man sich auch das Datum einiger weiterer Geschehnisse sehr einfach an den Fingern abzählen. Am Freitag nach dem Event beginnt die Vorbesteller-Phase, in der Woche darauf kommt das große iOS-Update auf den Markt, Ende der Woche läuft der Versand der neuen iPhones an. So auch in diesem Jahr. Apple nannte nun erstmals den offiziellen Termin, ab wann alle Nutzer die großen Updates auf iOS 15 sowie iPadOS 15 laden und installieren können. Erwartungsgemäß ist es am 20. September so weit, vermutlich wieder um 19 Uhr unserer Zeit. Auf macOS Monterey muss man allerdings noch länger warten, Apple äußerte sich diesbezüglich nicht. Erst auf dem erwarteten Oktober- oder November-Event dürfte es Klarheit geben.Man kann davon ausgehen, dass Apple sehr bald einen Release Candidate verteilt, bei dem es sich dann am 20. September direkt um die finale Version handeln könnte. In der Vergangenheit hatte Apple die "RC" sehr häufig direkt nach dem Event verteilt, im Laufe des Abends könnte es noch so weit sein.Das Update wird wieder unzählige größere und kleinere Neuerungen mitbringen. Zu den wichtigsten Änderungen zählen 3D Audio in FaceTime, FaceTime-Konferenzen im Browser (vor allem an Android- und Windows-Nutzer gerichtet), bessere Sortierung geteilter Medien in iMessage, Zusammenfassungen über Benachrichtigungen für mehr Übersicht, Textanalyse auf Fotos, hochauflösendes Kartenmaterial für Apple Maps in weiteren Ländern (leider weder Deutschland noch Österreich, noch die Schweiz), Einstellungen für Datenzugriff nach dem Tod des Nutzers, Offline-Sprachbefehle für Siri, Personalausweise und Führerschein in der Apple wallet (vorerst nur in einzelnen US-Staaten) sowie Reduzierung von Lens Flares in der Kamera-App.Die Hardware-Voraussetzungen von iOS 15 sind einfach erklärt. Unterstützt das jeweilige iDevice bereits iOS 14, so lässt sich auch iOS 15 installieren. Wie üblich gilt hingegen, dass nicht alle neuen Funktionen auf älterer Hardware zur Verfügung stehen. In einem Artikel hatten wir bereits zusammengefasst , welche Funktionen mindestens ein iPhone XR oder neuer erfordern.Apple hat nun auch die Release Candidates verteilt, wie in der Meldung bereits vermutet im unmittelbaren Anschluss an das Event und die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums.