Baldiger Release-Termin

Keine bekannten größeren Funktionen

Aktuelle Betaversionen im Entwicklerbereich

macOS 12.2, Release Candidate 1, Buildnummer 21D48 (veröffentlicht: 20.1.2022)

iOS 15.3, Release Candidate 1: Buildnummer 19D49 (veröffentlicht: 20.1.2022)

iPadOS 15.3 Release Candidate 1: Buildnummer 19D49 (veröffentlicht: 20.1.2022)

watchOS 8.4 Release Candidate 1: Buildnummer 19S546 (veröffentlicht: 20.1.2022)

tvOS 15.3 Release Candidate 1: Buildnummer 19K545 (veröffentlicht: 20.1.2022)

Überraschend hat Apple heute bereits nach der zweiten Vorabversion, welche Apple in der letzten Woche freigab, eine ganze Reihe an Release Candidates (früher "Golden Master") bereitgestellt. Eine Release-Candidate-Version ist im Grunde eine finale Version, welche nach Abschluss der Testphase genau so herausgegeben wird. Nur wenn noch schwere Probleme auftreten, wird ein zweiter Release-Candidate nachgeschoben.Wirft man einen Blick ins Apple Entwicklerportal, bietet Apple hier nun die Release-Candidate-Versionen von macOS 12.2, iOS 15.3, iPadOS 15.3, tvOS 15.3, watchOS 8.4 und der HomePod-Software 15.2 zum Download für eingetragene Entwickler an. Im Apple Public Beta Program werden diese Versionen aller Voraussicht nach in den kommenden 12 bis 24 Stunden erscheinen.Normalerweise gibt Apple etwa 3 bis 7 Tage nach Herausgabe der Release-Candidate-Versionen die finalen Varianten für alle Kunden heraus – und es ist davon auszugehen, dass dies auch bei den gerade erschienenen Vorabversionen der Fall sein wird. Ein Release in der kommenden Woche ist also sehr wahrscheinlich – außer es treten noch größere Mängel auf.Bislang sind in den vorherigen Beta-Versionen keine größeren, neuen Funktionen bekanntgeworden. Einzig die Musik-App in macOS 12.2 erhielt eine sichtbare Änderung: Durch den Einsatz von nativen Plattform-Funktionen wurde die Navigation in Apple Music deutlich schneller . In iOS 15.3 und iPadOS 15.3 fielen hingegen keine sichtbaren, größeren Neuerungen auf. Universal Control ist immer noch nicht Bestandteil von macOS 12.2 oder iPadOS 15.3 – obwohl Apple dies bereits im Sommer 2021 auf der Worldwide Developers Conference angekündigte.Mit dem Erscheinen der Release-Candidates von iOS, macOS, watchOS, tvOS und der HomePod-Software stehen ab sofort folgende Versionen im Entwicklerbereich zum Download bereit: