iOS 15.3 und weitere – Apple beginnt mit öffentlichen Tests, erste Beta erschienen

macOS 12.2, Beta 1, Buildnummer 21D5025f (veröffentlicht: 16.12.2021)

iOS 15.3, Beta 1: Buildnummer 19D5026g (veröffentlicht: 17.12.2021)

iPadOS 15.3 Beta 1: Buildnummer 19D5026g (veröffentlicht: 17.12.2021)

watchOS 8.4 Beta 1: Buildnummer 19S5525f (veröffentlicht: 17.12.2021)

tvOS 15.3 Beta 1: Buildnummer 19K5527e (veröffentlicht: 17.12.2021)

Häufig gibt es zunächst iOS-Updates, erst anschließend folgt macOS – diesmal ist es zumindest bei der neuen Betaphase aber umgekehrt. Nachdem Apple gestern mit dem ersten Testbuild von macOS 12.2 Monterey antrat, folgen einen Tag später die weiteren Updates. Entwickler können somit nun auch iOS 15.3, iPadOS 15.3, tvOS 15.3 sowie watchOS 8.4 unter die Lupe nehmen. Ebenso wie im Falle von macOS 12.2 dürfte es sich um den letzten Build in diesem Jahr handeln, denn bei Apple steht ebenfalls bald die Weihnachtspause an. Aller Wahrscheinlichkeit nach folgt die zweite Beta somit erst im Januar. Mit dem Release der finalen Versionen ist für Februar oder März zu rechnen.In macOS 12.2 Monterey fielen bislang zwei wichtige Neuerungen auf. Dass Safari nun ProMotion unterstützt, betrifft allerdings nur Besitzer des neuen MacBook Pro 2021. Wichtiger ist eine andere Änderungen, nämlich die renovierte Musik-App. Apple geht nämlich den überfälligen Schritt von "Webseite in einem App-Fenster" auf native App umzustellen – statt WebKit ist es fortan AppKit. Weiterhin keine Spur gibt es hingegen von Universal ControlNach dem Start einer neuen Betaphase vergeht normalerweise erst etwas Zeit, bis die Änderungen bekannt sind. Im Falle von iPadOS lautet die Hoffnung einiger, dass Apples Zeitprognose für Universal Control ("Im Frühjahr 2022") eine Freigabe mit iPadOS 15.3 bedeutet. Wir aktualisieren die Meldung, sobald sich Entdeckungen machen ließen und es Hinweise auf den Funktionsumfang der kommenden Updates gibt.Mit der Eröffnung einer neuen Probephase hält Apple die folgenden Vorabversionen über App Store Connect bereit. Sie finden in der Aufstellung wie üblich auch die jeweilige Buildnummer: