iOS 15.2 und weitere – Apple startet neue Betaphase

Die aktuellen Buildnummern

iOS 15.2, Beta 1, Buildnummer: 19C5026i (veröffentlicht: 27.10.2021)

iPadOS 15.2, Beta 1, Buildnummer: 19C5026i (veröffentlicht: 27.10.2021)

watchOS 8.3, Beta 1, Buildnummer: 19S5026e (veröffentlicht: 27.10.2021)

macOS 12.1, Beta 1, Noch nicht erschienen

tvOS 15.2, Beta 1, Noch nicht erschienen

Die meisten Nutzer haben vermutlich noch nicht einmal das letzte Softwareupdate durchgeführt, da ruft Apple bereits registrierte Entwickler zur nächsten Testrunde auf. Dies war allerdings zu erwarten, denn Apple setzt normalerweise auf lückenlose Betaphasen – zwei Tage nach einer finalen Versionen beginnt üblicherweise die (öffentlich sichtbare) Arbeit am direkten Nachfolger. Ab sofort stehen daher im Entwicklerbereich die nächsten Aktualisierungen für iOS 15, iPadOS 15 und watchOS 8 als Testbuilds zur Verfügung. Im Falle von iOS handelt es sich bereits um das zweite größere Update. Von macOS 12.1 ist momentan noch nichts zu sehen, allerdings beginnt auch hier die Beta wohl sehr bald – vermutlich innerhalb der nächsten Tage.Welche konkreten Neuerungen iOS 15.2, iPadOS 15.2 und watchOS 8.3 mitbringen, dürfte wie üblich recht schnell bekannt werden. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald sich die ersten Entdeckungen machen ließen. Als recht wahrscheinlich gilt, dass Universal Control mit Freigabe der nächsten Updates den momentan noch explizit genannten Betastatus verlässt. Auch iCloud+ mit "Cloud Privat Relay" ist derzeit als Vorabversion deklariert. Apples üblichem Updatezyklus zufolge erscheinen die genannten Aktualisierungen noch in diesem Jahr. Meistens verteilte Apple ein bis zwei Wochen vor Weihnachten noch einmal einen Schwung an Systemupdates – bis es dann erst einmal in die Weihnachtspause geht.Zuletzt wie immer ein Überblick, welche Betaversionen sich derzeit im Entwicklerbereich finden lassen. Wie erst kürzlich berichtet , testet Cupertino intern übrigens schon macOS 12.4 – eine Version, die wohl erst im kommenden Frühjahr bis Sommer für alle Nutzer erscheint. Unseren Statistiken zufolge intensiviert Apple die Erprobung des Updates in den vergangenen Tagen deutlich.