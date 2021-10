iOS 15.1: Dritte Beta mit ProRes und weiteren Neuerungen

ProRes ist da, Makro-Wechsel erfolgt auf Wunsch manuell

Quelle: zollotech via YouTube

Verbesserungen bei verbundenen AirPods

Quelle: zollotech via YouTube

Einige Fehler müssen noch ausgemerzt werden

Einige der mit iOS 15 und der Vorstellung des iPhone 13 Pro (Max) angekündigten Features bleibt Apple bislang schuldig: SharePlay hat es beispielsweise nicht in die finale Version von iOS 15 geschafft und das ProRes-Format, das möglichst verlustfreie Videoaufnahmen in 1080p bei Modellen mit 128 GB Speicher und 4K-Videos bei Geräten mit mehr Speicher bietet, ist ebenfalls noch ausständig. iOS 15.1 sorgt in diesen Punkten für Abhilfe: Das kommende Update reicht diese Funktionen nach und nimmt einige kleine Änderungen vor, die einen praktischen Nutzen für Anwender versprechen.Die zwei größten Neuerungen sind Besitzern eines iPhone 13 Pro und Pro Max vorbehalten: Mit der dritten Beta hält ProRes in diese Geräte Einzug. Das Feature lässt sich in den Kameraeinstellungen aktivieren, was in jedem Fall sinnvoll erscheint: In der Benutzeroberfläche des Suchers kann es jederzeit rasch auch wieder deaktiviert werden. Wer das Format ausprobieren möchte, sollte für ausreichend freien Speicher auf dem Gerät sorgen: 4K-Videos benötigen ungefähr sechs GB pro Minute. Ebenfalls zu den Konfigurationsmöglichkeiten der Kamera hinzugestoßen ist die Möglichkeit, „Auto Makro“ auszuschalten: Bislang wechseln die Pro-Modelle automatisch auf das Ultraweitwinkelobjektiv, wenn ein Objekt in unmittelbarer Nähe der Kamera auftaucht. Dieses Verhalten lässt sich bei Bedarf ändern.Apple feilte zudem an einigen nützlichen Details: Sind AirPods Max mit dem iPhone verbunden und der Anwender öffnet das Kontrollzentrum, um zwischen Geräuschunterdrückungs- und Transparenzmodus zu wechseln, so informiert das Gerät darüber, wenn die Kopfhörer nicht an den Ohren aufliegen und die Modi daher nicht zur Auswahl stehen. Ersten Rückmeldungen zufolge verbinden sich AirPods nun auch weit schneller mit iDevices, wenn der Anwender die Tonwiedergabe auf einem anderen Gerät fortsetzt.Die Funktion SharePlay weist nun darauf hin, dass das iPhone entsperrt werden muss, ehe der Bildschirm geteilt wird. Der Startscreen der Watch-App begrüßt den Nutzer außerdem mit einem Bild der Series 7. Einige bekannte Fehler sind in der aktuellen Beta noch vorhanden: Der Speicher des iPhones wird nicht immer korrekt dargestellt und einige Anwender berichten von Verbindungsabbrüchen bei Anrufen. Wann Apple die finale Version von iOS 15.1 freigibt, ist ungewiss – ein Release im Oktober gilt aber als ziemlich wahrscheinlich.