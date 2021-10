macOS Monterey & iOS 15.1 auf der Zielgeraden: Neue Betas, der schnelle Release-Takt geht weiter

iOS 15.1 und weitere Updates

Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 9, Buildnummer: 21A5543b (veröffentlicht 06.10.2021)

iOS 15.1, Beta 3, Buildnummer: 19B5060d (veröffentlicht: 06.10.2021)

iPadOS 15.1, Beta 3, Buildnummer: 19B5060d (veröffentlicht: 06.10.2021)

tvOS 15.1, Beta 3, Buildnummer: 19J5560d (veröffentlicht: 06.10.2021)

watchOS 8.1, Beta 3, Buildnummer: 19R5559e (veröffentlicht: 06.10.2021)

Mehr als drei Monate liegt die Veröffentlichung der ersten Entwicklerversion von macOS Monterey nun schon zurück, die anderen großen Systemupdates sind bereits allesamt veröffentlicht. Erst jetzt biegt Apple allerdings in die Zielgerade ein und beschleunigt das Tempo. Sowohl zwischen der siebten und achten sowie jetzt zwischen der achten und neunten Beta verstrich nämlich nur noch eine Woche. Wenn der Takt von drei oder zwei Wochen auf nur eine Woche beschleunigt wird, heißt dies normalerweise, dass die letzte Entwicklungsphase angebrochen ist.Apple konzentriert sich dann nur noch auf Fehlerbehebungen und letzten Feinschliff, funktionelle Änderungen sind eher unwahrscheinlich. Sollten wieder Erwarten dennoch Umstellungen in Beta 9 zu finden sein, aktualisieren wir diese Meldung. Das Datum der allgemeinen Freigabe nennt Apple vermutlich erst auf dem kommenden Mac-Event – welches allerdings noch immer nicht angekündigt ist. Aktuellen Einschätzungen zufolge könnte es durchaus November werden, also genau wie im vergangenen Jahr. Damals hatte Apple zehn Betas von Big Sur verteilt, um die finale Version dann am 12. November an alle Nutzer zu bringen.Auch für die weiteren Systeme hat Apple neue Betas freigegeben. iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 und tvOS 15.1. waren von Anfang an im schnellen Release-Takt erschienen, weswegen von einer eher kurzen Betaphase auszugehen ist. Eine Neuerung wurde bereits bekannt, denn mit etwas Verspätung bringt Apple nun "SharePlay" zur gleichzeitigen Filmeschauen bzw. Musikhören per FaceTime mit. Außerdem bietet iOS 15.1 auch Unterstützung für Lossless Audio und Dolby Atmos samt 3D/Spatial Audio auf Apples HomePod (und HomePod mini.Zuletzt wie immer ein Überblick, welche Betaversionen sich derzeit im Entwicklerbereich finden lassen. Wie gerade erst berichtet , erprobt Cupertino schon macOS 12.4 – eine Version, die wohl erst im kommenden Sommer auf den Markt kommt.