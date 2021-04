Anti-Tracking: Apple lehnt erste Apps wegen datenhungriger SDKs ab

SDK ermöglicht Tracking – Apple schreitet ein

Apple stellt Regelung klar

Die Updates auf iOS, iPadOS und tvOS 14.5 werfen bereits ihre Schatten voraus: Apple erinnert Entwickler daran, den neuen Anti-Tracking-Maßnahmen Rechnung zu tragen und genehmigt App-Updates nicht länger, die das nicht tun. Die neuen Bestimmungen des App Stores sind weitreichend – und erstrecken sich auch auf alternative Tracking-Tools. Einige Entwickler zeigen sich davon überrascht, dass Aktualisierungen ihrer Anwendungen nicht von Apple abgesegnet werden. Schuld daran ist vor allem ein bestimmtes SDK.Apples neue Anti-Tracking-Richtlinien sind bereits seit geraumer Zeit bekannt – das Unternehmen verwies bereits bei der Präsentation von iOS 14 im Rahmen der vergangenen WWDC auf das Feature. Künftig muss eine App die Erlaubnis des Anwenders einholen, wenn sie auf den Personenidentifikationsschlüssel („IDFA“) zugreifen möchte. Nun berichtet Forbes davon, dass einige App-Updates von verschiedenen Herstellern abgelehnt wurden. Betroffen sind unter anderem Rettich Fiction und Heetch – Forbes zufolge könnten aber bis zu 50.000 weitere Anwendungen betroffen sein. Diese setzen auf ein SDK von Adjust, welches bestimmte Gerätedaten erfasst und so in der Lage ist, ein Benutzerprofil zu erstellen. Dem Nutzer ist es nicht möglich, sich diesem Tracking zu entziehen. Das widerspreche laut Apple den Richtlinien: Wer gegen die Verwendung des IDFAs optiere, möchte auch andere Formen des Trackings untersagen, argumentiert Cupertino.Adjust hat nun Änderungen am entsprechenden SDK vorgenommen, sodass ausgewählte Daten nicht länger gesammelt werden: Die CPU, der Gerätespeicher, der Akkustand sowie der Ladestatus sind nicht mehr Teil des Trackings. Ob das ausreicht, um Apple gütlich zu stimmen, ist bislang ungewiss. Das Unternehmen mahnt Entwickler nun erneut zur Einhaltung der Richtlinien und verweist darauf, dass IDFA-Alternativen ebenfalls keine Anwendung finden dürfen, wenn der Nutzer seine Zustimmung verweigert (siehe ). Die finale Version von iOS, iPadOS und tvOS 14.5 wird nicht mehr lange auf sich warten lassen: Tim Cook spricht in einem Interview von „nur wenigen Wochen“ bis zum Release.