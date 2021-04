Farbausgleich-Feature auch für ältere Modelle des Apple TV: Funktionsweise und Voraussetzungen

Bedingungen für den Farbausgleich

Das iPhone übernimmt die Arbeit

Apple präsentierte im Rahmen des „Spring Loaded“-Events die sechste Generation des Apple TV. Neben dem moderneren Chip und einer runderneuerten Fernbedienung stand vor allem ein Feature im Zentrum der Aufmerksamkeit: Mithilfe eines iPhones ist die Set-Top-Box in der Lage, die Farbwiedergabe zu optimieren. Auch wenn das Event Gegenteiliges suggerierte: Die Funktion ist Teil von tvOS 14.5 und steht auch Vorgängermodellen zur Verfügung. Allerdings müssen Nutzer einige Voraussetzungen berücksichtigen.Was zunächst nach einem exklusiven Feature für das neue Apple TV 4K aussah, wird in Kürze für alle Geräte bereitgestellt, die mit tvOS funktionieren. Damit kommt selbst die 2015 auf den Markt gebrachte vierte Generation („Apple TV HD“) in den Genuss dieser Funktion. Trotzdem gilt es einige Voraussetzungen zu beachten: Auf Apples Set-Top-Box muss tvOS 14.5 und auf dem iPhone iOS 14.5 installiert sein. Die Veröffentlichung dieser Versionen ist für nächste Woche geplant. Um die Messung der Farbwiedergabe vorzunehmen, ist zudem ein iPhone mit TrueDepth-Modul erforderlich. Somit kommen alle Modelle ab dem iPhone X infrage – mit einer Ausnahme: Das iPhone SE (2020) verfügt nicht über diese Technologie. Bei Fernsehern, die auf den HDR-Standard Dolby Vision setzen, kommt das Feature nicht zum Tragen.Liegen die oben genannten Voraussetzungen vor, sind nur noch einige wenige Schritte vonnöten: Der Anwender muss sein iPhone entsperren und in den Einstellungen des Apple TV den Punkt „Video und Audio“ aufrufen. In diesem Menü findet sich ein entsprechender Eintrag, der den Prozess in Gang setzt:Auf dem Bildschirm des Fernsehers taucht ein Umriss auf: Nun hält der Anwender das iPhone mit dem Display zum TV-Gerät hin in kurzem Abstand vor dem Fernseher. Das Apple TV gibt mehrere Farben aus, welche von den Kamerasensoren des TrueDepth-Moduls erfasst werden. Anschließend spuckt das Apple TV die neu kalibrierte Variante im Vergleich zum Original aus. Diese sind etwas wärmer gehalten. Das neue Farbprofil erstreckt sich übrigens ausschließlich über die Inhalte des Apple TV – ist dieses ausgeschaltet, muss der Nutzer bei Bedarf weiterhin in den Einstellungen des Fernsehers Änderungen vornehmen.