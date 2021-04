iOS 14.5 und Akku-Kalibrierung – erste Erfahrungen mit der neuen Funktion

Rückmeldung zur Akku-Kalibrierung

In der sechsten Betaversion von iOS 14.5 tauchte eine neue Funktion auf, die einiges an Aufmerksamkeit auf sich zog. Ohne dies näher zu beschreiben, fügte Apple die Option hinzu, den Akku des iPhones neu zu kalibrieren. Dabei handelt es sich allerdings um keine Verbesserung für alle Nutzer, sondern richtet sich anscheinend lediglich an Besitzer des iPhone 11, iPhone 11 Pro sowie iPhone 11 Pro Max. Wer den Vorgang anstößt, wird darüber informiert, dass nun mehrere Wochen vergehen können. Erst anschließend sei das System in der Lage, den Zustand des Akkus korrekt wiederzugeben. Konkret geht es um die Akku-Gesundheit – je älter ein Akku wird, desto mehr Kapazität verliert er nämlich. Im Falle des iPhone 11 erfolgte die Bestimmung des Wertes aber nicht immer korrekt.Zwei Wochen nach besagtem Beta-Update gibt es inzwischen erste Erfahrungsberichte, was nach dem Anstoßen der Akku-Kalibrierung geschieht. Rückmeldungen sprechen davon, ihr Akku sei nun tatsächlich wieder in besserem Zustand – genauer gesagt die Anzeige zur "Battery Health" weise einen um mehrere Prozentpunkte höheren Wert auf. Natürlich verhilft jene Funktion betagten Akkus nicht zu höherer Kapazität, Apple nahm sich lediglich eines Fehlers an, der zu schlechte Werte dokumentierte. Für den Anwender sah es dann so aus, als sei der Akku viel schwächer als es wirklich der Fall war.Dies konnte allerdings empfindliche Konsequenzen haben, denn ab einem gewissen Punkt verliert der Akku aus Sicht des Systems die sogenannte "Höchstleistungsfähigkeit". Wenn der Akku nun in keinem guten Zustand mehr ist, sinkt die Performance des iPhones bisweilen spürbar. Kurzfristige Leistungsspitzen bremst das System dann nämlich aus, um zu verhindern, dass die Spannung plötzlich abfällt und sich das iPhone möglicherweise unerwartet ausschaltet.Genau dieser zu Anfang nicht bzw. nur stark chiffriert dokumentierte Umstand führt übrigens seit Jahren zu Sammelklagen. Während Apple in denunterundinzwischen dokumentiert, ob es zu gedrosselter Leistung kommt, war dies 2017 noch nicht so. Eher zufällig war damals aufgefallen, dass ältere iPhones plötzlich erheblich an Performance-Puste verloren (siehe diese Meldung: ).