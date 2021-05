iOS 14.5 & Apple Music: Reminder für Lieder und Alben erstellen

Lieder und Alben in Erinnerungs-App einfügen



Screenshots aus iOS 14.5 Screenshots aus iOS 14.5

Albumcover und Titel in Erinnerungsliste zu sehen

Nach eine langen Beta-Phase erschien iOS 14.5 schließlich Ende April – inklusive diverser neuer Features. Während einige Neuerrungen sofort auffallen, sind andere hinzugekommene Funktionen nicht so schnell zu erkennen. Dazu gehört die erweiterte Verknüpfung von Apple Music mit Apples Erinnerung-App. iPhone- und iPad-Nutzer können sich in der aktuellen iOS/iPadOS-Version Erinnerungen für einzelne Lieder von Apples Streaming-Dienst erstellen. Auf älteren Versionen des mobilen Betriebssystems steht das Feature nach wie vor nicht zur Verfügung.Wer einen Reminder für einen Song aus Apple Music anlegen möchte, tippt dazu in der Musik-App auf das Teilen-Menü. Dazu geht es in der jeweiligen Vollansicht des Liedes über die drei Punkte rechts neben dem Namen des Liedes auf "Titel teilen". Im aufklappenden Menü erscheinen die Apps, die das Feature unterstützen – darunter "Erinnerungen". Per Fingertipp lässt sich der gewählte Song in eine beliebige Erinnerungsliste eintragen. Nutzer können zudem – wie von anderen Feinden gewohnt – ein Fälligkeitsdatum, Notizen und die gewünschte Bezeichnung der Erinnerung eintragen.Auf die gleiche Weise können Nutzer Alben zu der Erinnerung-App hinzufügen. Analog zur Vorgehensweise bei Liedern genügt in der Album-Ansicht ebenfalls ein Fingertipp auf die drei Punkte rechts oben auf der Benutzeroberfläche. Über "Album teilen" erscheint die Reminder-Anwendung als auswählbare Option.Praktischerweise fügt die Erinnerung-App eine Voransicht für jedes hinzugefügte Lied oder Album in den Reminder. Sowohl das Albumcover als auch der jeweilige Titel sind zu sehen. So erkennen Anwender auf einen Blick, um welche Musik es in dem Reminder geht. Beispielsweise bietet es sich an, Erinnerungen für Songs zu erstellen, die man später am Tag hören oder schlicht nicht vergessen möchte. So lassen sich auch Erinnerungslisten mit vielen Songs oder Alben anlegen, bei denen Nutzer Notizen und Fälligkeitsdaten ergänzen möchten.