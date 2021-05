iOS 14.5.1, macOS 11.3.1 und watchOS 7.4.1 erschienen: Fehler bei App-Tracking korrigiert, wichtige Sicherheitsupdates

iOS 14.5.1

macOS 11.3.1 verfügbar

iOS 12.5.3 für ältere Modelle

watchOS 7.4.1 ebenfalls erschienen

Sofort updaten?

Letzte Woche erschien iOS 14.5, iPadOS 14.5 und macOS 11.3 in der finalen Version für alle Nutzer – und eine Woche später steht nun das erste Bugfix-Update für iOS 14.5 zum Download für alle Nutzer bereit. Apple verzichtete auf eine vorherige Beta-Phase zu iOS 14.5.1, wie dies bei dringenden Fehlerbereinigungen üblich ist. Lesen Sie hier , welche Neuerungen iOS 14.5 mitbringt.Das Update auf iOS 14.5.1 soll hauptsächlich Fehlerbereinigungen mitbringen und die Sicherheit verbessern. In den Notizen zum Update schreibt Apple, dass vor allem ein Bug beim Aktivieren der App Tracking Transparency behoben wurde:Der Download ist etwas über 100 MB groß und iOS 14.5.1 trägt die Buildnummer 18E212.Auch macOS-Nutzer erhalten heute ein Update – macOS 11.3.1 soll laut Apple wichtige Sicherheitsupdates enthalten. Behoben hat Apple zwei kritische Sicherheitslücken, welche das Ausführen von beliebigen Code durch eine Webseite erlaubten. Eine der Lücke entstand durch einen Fehler in der Speicherverwaltung von WebKit – die andere durch einen Integer-Überlauf. Apple sagt, dass zu beiden Lücken Berichte vorliegen, dass diese aktiv im Internet ausgenutzt wurden. Wie viele Anwender betroffen sind, ist bislang nicht bekannt – auch unklar ist, welchen Schaden die Angreifer durch Ausnutzen dieser Lücke anrichten konnten. Ob macOS 11.3.1 weitere Fehlerbereinigungen mitbringt, ist bislang nicht bekannt.Apple hat zudem ein Update für iOS 12 herausgegeben – dieses Update richtet sich an alle Nutzer, deren Geräte iOS 14 nicht unterstützen. iOS 14 funktioniert auf allen Geräten, auf denen iOS 13 installiert werden kann – daher gibt es keine Updates für iOS 13. iOS 12.5.3 bringt alle Sicherheitsupdates mit, welche Apple in iOS 14.5.1 einpflegte.Auch für die Apple Watch ist am heutigen Abend ein Update erschienen. Apple schreibt zu watchOS 7.4.1 lediglich, dass das Update wichtige Änderungen bezüglich der Sicherheit enthält und allen Nutzern empfohlen wird. Der Download ist rund 70 MB groß.Fehlerbereinigungs-Updates haben in der Vergangenheit selten zu größeren Problemen geführt – daher ist es allen Nutzern anzuraten, diese Aktualisierungen baldig einzuspielen. Besonders durch den Hinweis zu den bereinigten Sicherheitslücken in macOS 11.3.1, dass diese bereits aktiv im Internet ausgenutzt werden, empfiehlt sich eine zeitnahe Aktualisierung.