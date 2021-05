iOS 14.5.1 führt zu Abstürzen bei CarPlay & Apple Music

Nur iOS 14.5.1 und 14.6 betroffen

Ohne Internet kein Problem

Nur Apple kann das Problem lösen

Am 3.5.2021 veröffentlichte Apple Updates für macOS, iOS, tvOS und watchOS. Mit iOS 14.5.1 korrigierte Apple Probleme beim Abschalten von Tracking-Nachfragen und bereinigte ferner wichtige Sicherheitslücken in Safari. Doch nun, knapp zwei Wochen nach Erscheinen des Updates, beklagen viele Nutzer Probleme bei der Nutzung von Apple Music über CarPlay.Anwender beklagen , dass die Apple-Music-App direkt nach dem Starten über CarPlay abstürzt. Auf dem iPhone selbst funktioniert die Music-App aber tadellos, nur über CarPlay verweigert das Musikprogramm komplett den Dienst. Bisher scheinen nicht alle Nutzer betroffen zu sein – aber es gibt dennoch Anhaltspunkte: Alle Betroffenen nutzen entweder iOS 14.5.1 oder iOS 14.6, welches seit kurzem als Release Candidate über Apples Entwicklerportal oder Public-Beta-Program zum Download bereitsteht. Bisher meldeten sich noch keine Nutzer von älteren iOS-Versionen mit diesem Problem zu Wort. Es scheint keinen Unterschied zu machen, welches KFZ-Fabrikat zum Einsatz kommt.Interessanterweise tritt die Absturzproblematik aber nicht auf, wenn keine Verbindung zum Internet besteht: Deaktiviert man Mobilfunk und WLAN auf dem gekoppelten iPhone, startet die Music-App auch über CarPlay wie gewünscht. Doch sobald wieder eine Internetverbindung aufgebaut wird, verabschiedet sich das Musikprogramm mit einem Absturz. Doch deshalb besteht Hoffnung, dass Apple das Problem über eine Anpassung auf den Apple-Music-Servern beheben kann, ohne dass ein erneutes iOS-Update bereitstellen zu müssen.Betroffene haben nach aktuellen Wissensstand keine andere Möglichkeit, außer auf Apple zu warten: Bisher ist kein funktionierender Workaround aufgetaucht. Diverse Nutzer gaben bereits an, Apple über die Support-Hotline auf die Problematik aufmerksam gemacht zu haben – daher dürfte Apple bereits an der Diagnose und Lösung des ärgerlichen Problems arbeiten.