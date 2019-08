iOS 13, iPadOS 13 und tvOS 13: Apple läutet die 6. Betarunde ein

Aktuelle Buildnummer der Entwicklerversionen

macOS 10.15 Catalina Beta 5: 19A512f (noch nicht aktualisiert)

iOS 13 Beta 6: 17A5556d

iPadOS 13 Beta 6: 17A5556d (gleiche Buildnummer wie iOS 13)

watchOS 6 Beta 6: 17R5556d

tvOS 13 Beta 6: 17J5549c

Freigabe im September

Neuerungen der aktuellen Beta

Wie erwartet ist Apple in dieser Woche in die zweite große Testphase der kommenden Major Releases eingetreten. Nachdem die ersten fünf Betaversionen jeweils im Zweiwochentakt erschienen, verging zwischen dem letzten und dem heute freigegebenen Build nur noch eine Woche und zwei Tage. Wenn Apple dem üblichen Schema folgt, gibt es bis September nun wöchentliche Testversionen. Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms erhalten die aktualisierte Beta vermutlich wieder rund einen Tag später.Wie gewohnt bieten wir Ihnen in der folgenden Aufstellung eine Übersicht, welche Betaversionen Apple momentan über den Entwicklerbereich anbietet. Außerdem sehen Sie direkt die aktuelle Buildnummer.Wie schon in der letztwöchigen Meldung zu den fünften Betaversionen dargelegt, erschienen alle großen iOS-Updates der letzten Jahre immer zwischen dem 16. und dem 19. September. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, iOS 13 ab dem 17. oder 18. September laden zu können. Im Falle von macOS wäre demnach der 24. oder 25. September das wahrscheinlichste Datum. Das alljährliche September-Event samt Vorstellung der neuen iPhone-Generation findet vermutlich in der ersten Seotemberwoche statt.Es dauert normalerweise immer rund ein bis zwei Stunden, bis die Änderungen einer Beta auffallen. Wie schon mehrfach dargelegt sinkt die Anzahl der sichtbaren Neuerungen einer neuen Testversion aber mit jedem Release – im jetzt eingeläuteten Wochentakt gibt es demnach wohl nur noch kleinere Anpassungen. Wie üblich werden wir morgen in einem umfangreicheren Artikel darauf eingehen, was sich mit der sechsten Betarunde tat.