iOS 13.2 und iPadOS 13.2 in Beta 3

Deep Fusion und viele Detailverbesserungen

Ob es nun ein Oktober-Event in diesem Jahr gibt oder nicht, zumindest stehen noch einige wichtige Ereignisse in den kommenden Wochen an. Nicht nur der offizielle Startschuss für Apple TV+ am 1. November naht, auch mindestens ein großes Software-Update wirft seinen Schatten voraus. Angesichts des von Anfang an der schnellen Release-Takts ist davon auszugehen, dass iOS 13.2 sowie iPadOS 13.2 recht bald auf den Markt kommen dürften. Durchaus denkbar wäre eine Freigabe zum Monatsanfang, also zusammen mit Apple TV+. Während Apple normalerweise zu Anfang einer Betaphase nur alle zwei Wochen neue Betabuilds verteilt, befanden sich iOS 13.2 und iPadOS 13.2 vom Anfang an im beschleunigten Zyklus.Wie schon mehrfach zusammengefasst, ist iOS 13.2 vor allem für Besitzer eines iPhone 11 sowie iPhone 11 Pro von großem Interesse, denn es enthält die neue Fotografie-Funktion "Deep Fusion". Unterhalb dieser Meldung finden Sie einen verlinkten Artikel, der auf die unzähligen kleineren Neuerungen und Verbesserungen eingeht. Am Freitag hatte Apple auch die erste Betaversion von macOS 10.15.1 Catalina freigeben, erwartungsgemäß folgte aber nicht derart schnell bereits der zweite Build. Ebenfalls in der Betaphase befinden sich momentan watchOS 6.1 und tvOS 13.2, die aber keine offensichtlichen Neuerungen mitbringen.