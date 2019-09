iOS 13.1 und iPadOS 13.1 in der vierten Beta erschienen

Eine neue Betarunde

Aktuelle Betaversionen

iOS 13 Beta 8

iOS 13 GM

iOS 13.1 Beta 4 (Build 17A5844a)

iPadOS 13 Beta 8

iPadOS 13.1 Beta 4 (ebenfalls Build 17A5844a)

macOS 10.15 Beta 8

tvOS 13 Beta 10

watchOS 6 GM

Die Neuerungen von 13.1

Das Erscheinungsdatum von iOS 13 war noch nicht genannt, da überraschte Apple schon mit der ersten Beta von iOS 13.1. Dieses merkwürdige Timing deutete bereits an, dass der Veröffentlichungszyklus im laufenden Herbst etwas anders als sonst vonstatten geht. Wie in unserer ausführlichen Terminübersicht vermerkt, folgt iOS 13.1 unmittelbar auf iOS 13 – zwischen den beiden Systemversionen sollen nur 11 Tage liegen. Am Tage der Freigabe von iOS 13.1 soll auch iPadOS 13.1 auf den Markt kommen, ohne dass es zuvor eine Version 13.0 gab.Am heutigen Abend hält Apple eine neue Runde an Beta-Updates bereit. Angesichts der bevorstehenden allgemeinen Freigabe von iOS 13.1 und iPadOS 13.1 hatte Apple von Anfang an mit einem schnellen Releasezyklus gearbeitet. Aus diesem Grund verging auch erneut nur eine Woche zwischen zwei Betabuilds. Die Testphase ist daher bereits in der vierten Iteration angelangt, bis Ende des Monats erscheint vermutlich nur noch ein weiterer Build, anschließend erscheint die finale Version.Momentan ist es etwas unübersichtlicher als sonst, einen Überblick rund um die verschiedenen Systembetas zu gewinnen, denn von iOS 13 gibt es beispielsweise drei Ausgaben. Über das Entwicklerportal bietet Apple folgende Testversionen an:Mit dem übernächsten großen iOS-Update liefert Apple einige Funktionen nach, die es nicht mehr in die finale Version von iOS 13 geschafft haben. Dazu zählen vor allem die Shortcuts Automations, welche in der Betaphase plötzlich verschwunden waren. Die sonstigen Neuerungen betreffen "Long Press per Rechtsklick", wenn eine Maus angeschlossen ist, sowie verbessertes Video-Encoding. Neu ist, dass AirDrop die Richtung erkennen kann, in welche der Nutzer zeigt (siehe ). Bei macOS Catalina gibt es hingegen keine derart gehäuften Updates, macOS 10.15.1 befindet sich noch nicht in der Betaphase. macOS 10.15 soll im Laufe des Oktobers auf den Markt kommen, die aktuelle Beta ist acht Tage alt.