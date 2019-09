Die Aufgaben des neuen U1-Chips im iPhone 11

"Räumliches Bewusstsein"



In iPhone 11 und 11 Pro steckt ein neuer Chip mit der Bezeichnung "U1". Bei der Vorstellung der neuen Geräte ging Apple darauf nicht näher ein, so dass nicht klar wurde, welche Aufgaben dieser übernehmen soll. Jetzt ist klar: Das Ultra-Breitband-Funkmodul dient zunächst der Erweiterung von AirDrop um ein interessantes Feature.Fast könnte man meinen, dass Apple die Funktion des neuen U1-Chips verstecken möchte. Auf den Produktseiten zu iPhone 11 und iPhone 11 Pro muss man nämlich ziemlich weit nach unten scrollen, um etwas darüber zu erfahren. In der kurzen Beschreibung teilt Apple mit, der Chip nutze Ultra-Breitband-Technologie für "räumliches Bewusstsein", das iPhone 11 könne so andere Apple-Geräte mit einem U1-Chip genau lokalisieren. Da derzeit außer den gestern vorgestellten Smartphone-Generation aus Cupertino keine anderen Devices diese Technik nutzen, ist der Einsatz demzufolge auf die neuen Modelle beschränkt.Apple nutzt Ultra-Breitband-Funk aktuell zur Erweiterung von AirDrop. Um Dateien wie beispielsweise Fotos von iPhone 11 zu iPhone 11 zu übertragen, kann man ein Gerät einfach auf das andere richten, also sozusagen zielen. Dieses wird dann erkannt und der entsprechende Name erscheint an erster Stelle in der Liste der Geräte, an welche sich die Datei übermitteln lässt. Möglich ist das einer Fußnote zufolge ab 30. September, die Funktion ist also noch nicht in iOS 13 enthalten, das am 19. September erscheint, sondern erst in iOS 13.1.Ursprünglich war erwartet worden, dass Apple die Ultra-Breitband-Technik für die präzise Ortung von smarten Etiketten einsetzen würde. Diese wurden jedoch im Rahmen des gestrigen September-Events nicht angekündigt. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass die Nutzung des U1-Chips für AirDrop nur ein erster Schritt ist und Apple in nicht allzu ferner Zukunft entweder eigene Tags vorstellt oder entsprechende Produkte von Drittherstellern unterstützt.