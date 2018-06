iOS 12 und macOS Mojave: Kann ich schon jetzt umsteigen?

Viele kennen im Freundeskreis jemanden, der im Entwicklerprogramm bei Apple eingetragen ist und somit Zugang zu den ersten Entwicklervorabversionen von macOS, iOS, watchOS oder tvOS hat - manche Nutzer treten sogar dem kostenpflichtigen Entwicklerprogramm bei, nur um die Betas laden zu können. In einigen Wochen wird Apple macOS 10.14 Mojave und iOS 12 als öffentliche Testversionen im Public-Beta-Programm kostenlos zum Download anbieten.Wer meint, macOS Mojave und iOS 12 in der allerersten Entwickler-Beta bereits in bei Produktivsystem einsetzen zu können, welches er zur täglichen Arbeit benötigt, ist auf dem Holzweg. Erfahrungsgemäß hat man in den allerersten Entwicklerversionen mit vielen Fehlern, Abstürzen und Inkompatibilitäten zu kämpfen. Schon jetzt kamen erste Berichte über spontane Neustarts und Fehler beim Anmeldeprozess in 10.14 Mojave auf, welche Apple erst in den kommenden Beta-Versionen beheben wird.Wenn Sie trotzdem einen ersten Blick auf macOS Mojave werfen möchten, sollte Sie 10.14 auf einer gesonderten Partition oder besser noch auf einer externen Festplatte oder SSD installieren. Aber auch hier ist Vorsicht geboten: Bei iCloud sollte man sich nicht mit seiner eigenen Apple-ID anmelden, da ansonsten Datenverlust droht - in der Vergangenheit kam es in Beta-Versionen vor, dass Apple bei der Einbindung des Cloud-Dienstes Fehler unterlaufen sind. So berichteten manche Nutzer, dass die allererste 10.13 High Sierra Beta manche Dateien von iCloud Drive entfernte - diese waren dann natürlich auch auf anderen Geräten im Nirvana verschwunden.Auch iOS 12 sollte man in den ersten Beta-Versionen auf keinen Fall auf einem Gerät installieren, welches man für die tägliche Arbeit nutzt. Oftmals ist die Akkulaufzeit der ersten Testversionen dramatisch schlechter als die finale Vorversion, da in den Beta-Versionen viel Code zur Fehleranalyse vorhanden ist. Bei iOS-Geräten kann, je nach Art des Updates, auch der Weg zurück zu iOS 11 versperrt sein - es gab einzelne Berichte, bei denen ein Wiederherstellen von iOS 11 nach Installation von iOS 12 fehlschlug.In der Nacht zog Apple sogar die erste wachOS-5-Entwicklerbeta zurück . Es kam laut vielen Nutzerrückmeldungen zu Fehlern beim Update-Prozess - die Uhr wurde unbrauchbar und startete nicht mehr. Außerhalb der Garantie bleibt der Kunde wohl auf den Austauschkosten sitzen und selbst innerhalb der Garantie könnten Probleme beim kostenlosen Austausch auftreten, wenn Apple den Grund für den Schaden entdeckt.