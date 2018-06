Apple zieht watchOS 5 Beta zurück

Apple hat die erste Beta-Version von watchOS 5 zurückgezogen. Das Technologieunternehmen erklärt den Schritt auf dem Entwicklerportal mit Problemen während des Update-Prozesses.[banner]Es kursieren Berichte, die Aktualisierung habe einige Apple Watches unbrauchbar gemacht. Aus Cupertino heißt es dazu, man untersuche das Problem. Betroffene sollen sich mit Apples Service-Abteilung AppleCare in Verbindung setzen. Im Netz berichten Besitzer von Abstürzen von Series-3-Modellen. Angeblich soll es helfen, vor dem Update Bluetooth auf dem gekoppelten iPhone zu deaktivieren, damit die Watch das "eigene" WLAN zur Aktualisierung nutzt.Apple hat sowohl die watchOS-Konfigurationsdatei von der Entwickler-Homepage genommen, als auch das Update selbst, welches normalerweise nach dem Konfigurationsprozess in der Apple Watch App erscheint. Wann die Vorversion von watchOS 5 wieder zur Verfügung steht, ist unbekannt.Der Konzern hatte die Beta in Folge der WWDC veröffentlicht. Die fünfte Auflage des Betriebssystems bringt zum Einen neue Fitnessfunktionen, man soll damit etwa Tagesziele setzen und Freunde zum Erreichen solcher herausfordern können. Zudem erfasst die Smartwtch dann auch die Sportarten Yoga und Wandern zuverlässiger. Zum Anderen integriert die Version Web-Anwendungen und Drittanbieter-App besser, etwa in Benachrichtigungen. Endnutzern soll watchOS 5 ab Herbst zur Verfügung stehen. Die erste Version der Apple Watch ist von dem Update allerdings ausgeschlossen.