iOS 12 schlägt iOS 11: Nutzer steigen weiterhin schneller um

Die iOS-Verbreitung unter MTN-Lesern

Neuen Zahlen zufolge steigen Nutzer schneller auf die aktuelle iOS-Version als vor noch einem Jahr um. Mixpanel ermittelte für iOS 12 einen Anteil von 75 Prozent. Während Apples eigene Statistiken nur auf Zugriffen im App Store basieren, bezieht Mixpanel Apps und Mobilseiten mit ein, die das Analyse-Framework verwenden. Aus diesem Grund spiegelt die Statistik den tatsächlichen Verbreitungsgrad etwas besser wieder. iOS 11 befindet sich hingegen nur noch auf 19,5 Prozent der erfassten Geräte, wohingegen die Gesamtheit aller älteren Versionen gerade einmal 5,5 Prozent auf sich vereinen.Vor einem Jahr brauchte iOS 11 fast einen Monat länger um vergleichbare Werte zu schaffen. iOS 12 bewegt sich daher im ganz normalen Rahmen, wohingegen bei iOS 11 etwas Verunsicherung unter den Nutzern herrschte. Da 32-Bit-Apps seit iOS 11 nicht mehr ausführbar sind, zögerten nicht wenige Anwender und warteten erst einmal noch ab. Außerdem kursierten Berichte über Stabilitäts- und Qualitätsprobleme – was bei iOS 12 fast komplett ausblieb. Nach Freigabe von iOS 12 war jedoch eine andere Tendenz zu beobachten. Zunächst erfolgte die Verbreitung nämlich überraschend langsam, erst im Oktober überholte das System dann die Kurve von iOS 11.Wie üblich stellen wir den Werten auch unsere eigenen Serverstatistiken gegenüber. Die per iOS zugreifenden MTN-Leser haben zum großen Teil bereits auf iOS 12.1 aktualisiert (74%), dazu kommen noch einmal rund zehn Prozent mit iOS 12.0 und zwei Prozent mit der Betaversion von iOS 12.1.1. Insgesamt 86 Prozent für iOS 12 sind ein sehr hoher Wert, iOS 11 lag vor genau einem Jahr nur bei rund 80 Prozent. Noch einige weitere Kennzahlen: MTN-Leser verwenden vorrangig Safari (62,8 Prozent), gefolgt von Chrome (16,4 Prozent) und Firefox (9,2 Prozent). Nur 6,5 Prozent greifen von einem Android-Gerät auf MacTechNews zu... und weiterhin haben wir einen Leser, der MTN von seiner Playstation 3 aus verwendet. So wie schon vor einem Jahr liegt die Anzahl der Zugriffe bei genau 1. Sehr viel beliebter ist da schon die Xbox (3 Zugriffe!).