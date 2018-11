Die Situation des Smartphone-Marktes: Regionen, Hersteller, Trends

Weitere Daten

Marktführer – nach Regionen

Blickt man auf die Produktvorstellungen, so waren Apples neue iPhone-Modelle Xs und XR, Samsungs Galaxy Note 9, Huaweis Mate 20 und Googles Pixel 3 die wichtigsten Ankündigungen der Branche. Counterpoint hat jetzt detaillierte Zahlen zur aktuellen Lage des Smartphone-Marktes vorgelegt und schlüsselt auf, welche Hersteller am besten abschnitten und in welchen geografischen Regionen die größten Verschiebungen auftraten.Zunächst einmal die reinen Stückzahlen: Der größte Smartphone-Anbieter im Herbst 2018 blieb Samsung mit einem Anteil von 19 Prozent. Anders als Apple ist Samsung mit einer sehr breiten Palette von billigen bis hin zu hochpreisigen Geräten aufgestellt. Damit erzielt Samsung zwar nicht so hohe Gewinne wie Apple, wohl aber höhere Absatzzahlen. Auf dem zweiten Platz, und damit vor Apple, landet Huawei mit einem Anteil von 14 Prozent. Hinter Cupertino reihen sich Xiaomi (9%), Oppo (9%) und vivo (8%) ein.Weltweit sank der Smartphone-Absatz um fünf Prozent auf insgesamt 380 Millionen verkaufte Geräte. Die Wachstumsmärkte konnten nicht stark genug zulegen um den Rückgang der gesättigten Märke zu kompensieren. Sehr gute Zahlen gab es aus Indien – erstmals wurden dort mehr Smartphones als in den USA verkauft. China, einst Garant für Wachstum, stellte Hersteller hingegen erneut vor Probleme, denn der Absatz ging wie auch schon in den vorangegangenen vier Quartalen zurück. Kaum überraschend kommt die Erkenntnis, dass Apple der Hersteller mit dem höchsten durchschnittlichen Verkaufspreis ist (793 Dollar).Recht unterschiedlich fallen die Charts aus, betrachtet man das Abschneiden der Hersteller in verschiedenen geografischen Regionen. In Asien führt Oppo mit 16 Prozent, in Nordamerika liegt Apple mit satten 39 Prozent vorne, in Europa ist Samsung mit 31 Prozent an der Spitze, Apple hinter Huawei nur Dritter. Auch in Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika verkauft Samsung mit Abstand die meisten Smartphones.