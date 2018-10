iOS 12 ermöglicht Zugriff auf Fotos und Kontakte – ganz ohne Passcode

Über Siri, Voice Over und dutzende Wischgesten.

EverythingApplePro zeigt die Umgehung des Passcodes Schritt für Schritt

Spuren und Lösungen

In iOS 12 befindet sich ein Fehler, den man mit vielen Taps und Swipes dazu ausnutzen kann, alle Kontakte und viele Fotos auf einem gesperrten iPhone einzusehen. Auch in iOS 12.1 Beta funktioniert die Umgehung, die ein Taxi-Fahrer aufgedeckt haben soll. Allerdings gibt es mehrere bequeme Möglichkeiten, dem Trick vorzubeugen.Regelmäßig finden experimentierfreudige Nutzer Methoden, um die Sperrung eines iPhones zu umgehen. Bisher gab es in fast jeder iOS-Version einen solchen Weg. So hat es nicht lange gedauert, bis auch für die brandneue Version 12 einer gefunden wurde. Jose Rodriguez zeigt in einem dreiminütigen YouTube-Video, welche Schritte nötig sind – und es sind viele. Er startet mit Siri, aktiviert Voice Over und kommt dann über einen Anruf von einem anderen Gerät und der entsprechenden Benachrichtigung in die Kontaktliste. Über das Profilfoto im Adressbuch gelangt er schließlich in die Fotosammlung des gesperrten iPhones.Durch den Anruf hinterlässt Rodriguez jedenfalls eine Spur, denn der Trick funktioniert nicht ohne übermittelte Rufnummer. Die Kollegen des amerikanischen Newsdienstes EverythingApple haben den Weg nachvollzogen und kommentiert. Das Video haben wir eingebettet und so kann jeder selbst entscheiden, ob er sich gegen einen solch aufwendigen Weg schützen muss. Wer nicht warten will bis Apple die Lücke schließt, kann sich einfacher Werkzeugen bedienen, um den "Hack" zu verhindern. So lässt sich Siri im Sperrbildschirm in den Einstellungen unter dem Punkt "Siri & Suchen" einfach ausschalten. Dasselbe gilt für VoiceOver: Die Funktion steht in den Einstellungen in der Kategorie "Allgemein" bei den "Bedienungshilfen" ganz oben. Speziell letztere Option verwenden iOS-Nutzer im alltäglichen Gebrauch normalerweise nicht, sie dient in erster Linie Personen mit Sehproblemen. Abgesehen davon gehen Beobachter von einem schnellen Stopfen der Lücke seitens Apples aus.