Apple bestätigt: iOS 12 läuft auf 70 Prozent aller iPhones und iPads

Noch 21 Prozent für iOS 11



Craig Federighi stellte iOS 12 im Juni 2018 vor.

Ähnlich erfolgreich wie der Vorgänger

iOS schlägt Android um Längen

Apple genießt für die langfristige Software-Unterstützung sowohl der Desktop-Computer als auch der iPhones und iPads einen guten Ruf. Neue Versionen von iOS werden zudem von den Benutzern schnell akzeptiert und installiert. Das ist auch im Fall von iOS 12 so: Mittlerweile läuft die aktuelle Version des Systems auf 70 Prozent aller Geräte, die mit dem kostenlosen Update versorgt werden. Entsprechende Berichte hat Apple jetzt bestätigt.Wie die aktuelle Verteilung der Versionen auf Apples Entwickler-Website zeigt, hat sich das am 17. September erschienene iOS 12 zügig verbreitet. Lediglich 21 Prozent aller Geräte laufen noch mit iOS 11, nur 9 Prozent der Benutzer setzen eine frühere Version ein. Dabei dürfte es sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, um iPhones und iPads handeln, für die Apple keine neuere Version zur Verfügung stellt.Bei iPhones und iPads, die in den vergangenen vier Jahren verkauft wurden, sieht die Verteilung ähnlich aus. 72 Prozent dieser Geräte laufen mit iOS 12, 21 Prozent mit iOS 11, lediglich auf 7 Prozent ist noch eine ältere Version installiert. iOS 12 verbreitet sich damit in etwa so schnell wie sein Vorgänger. Version 11 des Systems war Mitte Dezember vergangenen Jahres auf knapp drei Vierteln aller iPhones und iPads installiert; die aktuelle Version hat also einen Vorsprung von rund zwei Wochen.Neue Ausgaben von iOS liegen, was die Verbreitungsrate angeht, damit nach wie vor um Längen vor Android. Dessen aktuelle Version 9 ("Pie"), die vier Wochen vor iOS 12 erschien, war nach zwei Monaten nur auf mageren 0,1 Prozent aller Geräte installiert.