Konzept zeigt iPad Pro 2018 mit dünnem Displayrand

iPad Pro in eckigerem Gehäuse und ohne Home-Button

Antennen im iPhone-Design

Geheimnisvolle Aussparung



Im Original-CAD findet sich eine Aussparung, vermutlich ein Sensor für Touch ID oder ein Smart Connector. Quelle: Onleaks

Gerade veröffentlichte Renderings zeigen das kommende iPad Pro 12,9" in einem neuen Look. Zuvor kursierten CAD-Bilder des neuen Modells, die angeblich aus Apple-Kreisen stammen. Ohne die Quelle verifizieren zu können, haben 3D-Könner die Vorlage zu hochauflösenden Modellen verarbeitet. Sie gelangten über einen Leaker namens Steve Hemmerstoffer an die Öffentlichkeit.Die Mockups zeigen Geräte, die sich stark von ihren Vorgängern unterscheiden: Der schwarze Rahmen um das Display fällt dünner aus und hat an jeder Seite quasi denselben Abstand zur Gehäusekante. Möglich erscheint das durch den Wegfall des Home-Buttons. Das Gehäuse flacht nicht mehr so stark nach hinten ab, es ist kantiger geworden und erinnert damit an das Design des iPhone 4/5/SE.Das Gerät zeigt nicht mehr einzelne durchgehende Antennenbänder, sondern separate Linien an seinen Kanten. Damit entsteht eine weitere Parallele zum iPhone-Design. Wie bei den Modellen iPhone 6 und 7 finden sich auch Antennenstreifen an der Oberkante. Während der Kopfhöreranschluss fehlt, liegt der Smart Connector in den Mockups direkt über dem Lightning-Port. Widersprüchliche Aussagen gibt es über die Ausrichtung der Schnittstelle. Während einige Beobachter behaupteten, anstelle der Querformatausrichtung müsste auf Grund von Face ID das Smart Cover jetzt vertikal platziert werden, meinte etwa Mark Gruman, die Gesichtserkennung arbeite demnächst auch in horizontaler Lage. Das neue Feature werde mit den kommenden iPad-Modellen präsentiert, schrieb der für gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Redakteur.Schon in der CAD-Grafik fiel Hemmerstoffer eine Aussparung auf, die er sich nicht erklären konnte. Sie befindet sich auf der Rückseite oberhalb des Ladeports. Es könnte ein Fingerabdrucksensor sein, um das Gerät im Landscape-Modus zu entsperren. In den nachfolgenden Renderings ersetzten die Macher die ovale Aussparung durch drei weiße Punkte und erhoben sie damit zum Smart Connector – eine weitere Möglichkeit. Da jedoch auch schon Hüllen aufgetaucht sind, die eine Aussparung an dieser Stelle haben, spricht viel für ein Touch-ID-Sensor. Wie die iPads am Ende aussehen, wird wohl der 12. September zeigen. Spätestens im Oktober rechnen Beobachter mit der Vorstellung der neuen Pro-Generation.