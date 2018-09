iOS 12.1, watchOS 5.1 und tvOS 12.1 in der ersten Beta

iOS 12.1: 16B5059d

tvOS 12.1: 16J5575c

watchOS 5.1: 16R5559d

Xcode 10.1 10O23u

Aktualisierung

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der letzten Major Releases hat Apple direkt damit begonnen, die nächsten Updates testen zu lassen. Über das Entwicklerportal tauchte soeben nämlich die erste Beta von iOS 12.1, watchOS 5.1 sowie tvOS 12.1 auf. Dies ist ein ganz übliches Vorgehen, denn auch in den vergangenen Jahren verging meist nur sehr wenig Zeit ohne eine Betaversion für Entwickler bzw. Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms. Die jetzt vorliegenden Builds richten sich aber zunächst nur an Entwickler, eine Public Beta folgt vermutlich in zwei Wochen. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht sagen, welche neuen Funktionen und Verbesserungen in den Updates enthalten sind. Leider stehen keine Release Notes zur Verfügung, der von Apple angegebene Link führt momentan ins Leere. Neben iOS 12.1, watchOS 5.1 sowie tvOS 12.1 gibt es auch einen ersten Betabuild der Entwicklungsumgebung Xcode 10.1, das die aktualisierten SDKs für die kommenden Systemupdates beinhaltet.Im Falle von iOS 12.1 lässt sich allerdings schon begründet spekulieren, auf welche Neuerungen man sich einstellen kann. Schon vor der Veröffentlichung von iOS 12 hatte Apple angekündigt, dass die versprochenen Gruppenanrufe in FaceTime mit bis zu 32 Teilnehmern noch etwas auf sich warten lassen – das auf der WWDC im Juni versprochene Feature werde mit einem weiteren Update nachgeliefert. Selbiges trifft auf die Unterstützung von Dual Sims zu. Die neuen iPhones verfügen zwar über eine physische SIM und einen internen Chip ("eSIM"), momentan muss aber noch zur normalen Karte gegriffen werden. Die Umstellung auf zwei Telefonnummern bzw. die ausschließliche Nutzung der eSIM werde bis Ende des Jahres freigeschaltet, so Apple. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald sich die Updatebeschreibungen aufrufen lassen und weitere Informationen bekannt werden.Übersicht: Buildnummern der aktuellen Betaversionen:Die Vermutung war korrekt: iOS 12.1 enthält tatsächlich wieder FaceTime-Gruppenanrufe.