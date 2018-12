iOS 12.1.3, macOS 10.14.3 und tvOS 12.1.2 in der zweiten Beta

Keine funktionellen Änderungen

Die aktuellen Entwicklerversionen

macOS 10.14.3

iOS 12.1.3

tvOS 12.1.2

watchOS 5.1.3

In der Woche vor Beginn der offiziellen Weihnachtspause hat Apple noch eine letzte große Betarunde eingeläutet. Neun Tage nach Veröffentlichung den ersten Entwicklerversionen von iOS 12.1.2, macOS 10.14.3 und tvOS 12.1.2 gibt es ab sofort die zweiten Betabuilds. Etwas kurios: Apple verteilte zwar erstmals eine Version von iOS 12.1.3 an Entwickler, lässt die Zählung aber dennoch direkt bei "Beta 2" beginnen. Der Grund dahinter ist recht simpel erklärt. Bei der marktreifen Version von iOS 12.1.2 hatte es sich in erster Linie um ein eilends eingeschobenes Update für iPhone-Nutzer gehandelt – Apple passte angesichts des Lizenzstreits mit Qualcomm einige Netzwerk-Komponenten an und entfernte fragliche Stellen. Damit wollte Apple verhindern, dass kurz vor Weihnachten noch ein kompletter Verkaufsstopp in China droht, denn die Gerichte neigten Qualcomms Argumentation zu. Zwar dokumentierte Apple auch Fehlerbehebungen mit der integrierten SIM-Karte des iPhone XS und XR, allerdings wird erst iOS 12.1.3 das, was iOS 12.1.2 hätte sein sollen.Während es keine neue Betaversion von watchOS 5.1.3 gibt, verteilte Apple hingegen neue Builds von macOS 10.14.3 und tvOS 12.1.2. In der ersten Beta waren keine funktionellen Änderungen aufgefallen, Apple konzentrierte sich stattdessen auf nicht näher dokumentierte Fehlerbehebungen. In den Release Notes ist lediglich der wenig hilfreiche Vermerk "es gibt keine Release Notes" vorhanden. Mit der Freigabe der finalen Versionen ist für Ende Januar oder Februar zu rechen – es sei denn, Apple muss noch einmal sehr kurzfristig auf einen Patentstreit antworten...Wie immer fügen wir noch eine Übersicht an, welche Betaversionen Apple momentan über den Entwicklerbereich anbietet – momentan sind dies nur Systemupdates, denn Xcode hat Apple seit Anfang Dezember nicht mehr angepasst. Wie üblich finden Sie in der Liste die Systemversion samt Buildnummer sowie das Datum der Veröffentlichung.Build 18D32a (19.12.2018)Build 16D5032a (19.12.2018)Build 16K5532a (19.12.2018)Build 16S5523a (10.12.2018)